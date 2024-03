Abstieg des Ditzinger Oldtimerhändlers: Insolvenzverwalter enthüllt brisante Hintergründe der Kienle-Pleite

1 Ein Bild aus besseren Tagen: der frühere Geschäftsführer Klaus Kienle mit einem 300 SL Flügeltürer von Mercedes Foto: Simon Granville/Simon Granville

Der Stuttgarter Fachanwalt listet diverse Gründe für die Zahlungsunfähigkeit des einst angesehenen Betriebs auf – einschließlich strafrechtlich relevanter Details. Die Gläubiger wissen jetzt, wie groß ihr Verlust ausfallen dürfte. Details aus dem Insolvenzbericht.











Link kopiert



Der Niedergang der renommierten Oldtimer-Werkstatt Kienle verlief rasant. Noch vor einem Jahr hat der Gründer Klaus Kienle seine glänzenden Fahrzeuge auf einem großen Messestand bei den Retro Classics in Stuttgart ausgestellt. Heute wird gegen ihn wegen des Verdachts auf Betrug, Untreue und Bankrott ermittelt – Vorwürfe, die er kategorisch bestreitet. Der Betrieb in Ditzingen ist insolvent und wurde mittlerweile in wesentlichen Teilen an die Mercedes-Benz Heritage GmbH verkauft.