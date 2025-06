Abstieg aus der Handball-Bundesliga: TVB-Spiel mit dem Feuer – wenn ausgerechnet der Sport nicht Schritt hält

1 Im Spiel des TVB lief in dieser Saison selten alles rund – am Ende wurde der Klassenverbleib gerade so erreicht. Foto: Pressefoto Baumann

Der TVB Stuttgart hat zuletzt Vieles goldrichtig gemacht. Ausgerechnet im sportlichen Bereich gilt das aber nicht, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.











Link kopiert



Von einem blauen Auge zu sprechen, wäre fast schon untertrieben. Dunkelblau trifft es wohl besser. Am Ende aber hat es immerhin gereicht – der TVB Stuttgart hat den Klassenverbleib knapp geschafft und spielt auch im elften Jahr hintereinander in der Handball-Bundesliga. Doch glich der Weg der Stuttgarter in dieser Saison mehr denn je einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer – das letzte Saisonspiel gegen den SC DHfK Leipzig, das nach Rückständen noch mit 29:28 gewonnen werden konnte, stand sinnbildlich dafür.