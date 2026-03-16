Abstecher zu Fast-Food-Kette: Michael B. Jordan feiert Oscartriumph in Burgerfiliale

Umringt von zahlreichen Fans hat Michael B. Jordan seinen Sieg bei den Oscars auf ungewöhnliche Weise gefeiert. Nach der Gala ging es für den Hollywoodstar mit der Trophäe in eine Filiale einer Fast-Food-Kette.

Michael B. Jordan (39) hat endgültig den Olymp erklommen. Der Hollywoodstar ist bei der 98. Verleihung der Academy Awards für seine Doppelrolle im Film "Blood & Sinners" mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Nach der Gala legte er allerdings einen kurzen Zwischenstopp ein, den man von einem Star seines Kalibers nicht erwarten würde. Jordan feierte seinen Sieg mit einem Abstecher zu In-N-Out-Burger.

Via Social Media verbreitete Aufnahmen, wie etwa Clips auf Instagram, zeigen den Schauspieler in einer Filiale der US-amerikanischen Fast-Food-Kette. Jordan bestellt sich darin etwas zu essen, nimmt sich Zeit für Autogramme, posiert mit dem Goldjungen und wechselt auch ein paar Worte mit Anwesenden. Umringt wird er dabei von zahlreichen Fans, die ihn lautstark bejubeln.

Der ganze Trubel wurde Michael B. Jordan aber offenbar doch bald zu viel. Nach wenigen Bissen legte er seinen Burger zur Seite und verließ das Fast-Food-Restaurant. Ganz im Gegensatz zur nicht gerade exklusiven Burgerfiliale, präsentierte sich der Hollywoodstar zudem auf der Vanity Fair Oscar Party. Diese gilt als eine der ausgesuchtesten Veranstaltungen im Dunstkreis der Academy Awards.

Michael B. Jordan setzt sich gegen starke Konkurrenz durch

Bei den Oscars konnte sich Michael B. Jordan nur kurz zuvor gegen starke Konkurrenten behaupten. Ebenfalls als bester Hauptdarsteller nominiert waren Timothée Chalamet (30, "Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio (51, "One Battle After Another"), Ethan Hawke (55, "Blue Moon") und Wagner Moura (49, "The Secret Agent"). Unter den Schauspielerinnen setzte sich Jessie Buckley (36, "Hamnet") durch, die vor der Oscarnacht bereits vielerorts als Favoritin auf den Award für die beste Hauptdarstellerin gehandelt worden war.