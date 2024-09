Abstecher vom Filmfestival in Colorado: Selena Gomez überrascht Highschool-Volleyballteam

Selena Gomez (32) hat während einer Werbetour in Colorado für ihren Film "Emilia Pérez" am Wochenende einen Überraschungsbesuch bei einem Volleyballteam eingelegt. Dieses hatte die Sängerin und Schauspielerin mit einem leuchtend orangefarbenen Schild darum gebeten, die Nationalhymne bei einem ihrer Spiele zu singen.

Selena Gomez "konnte nicht anders"

"Sie haben gefragt! Ich konnte nicht anders, es ist mein erstes Mal in Telluride!", postete die 32-Jährige am 1. September auf ihrer Instagramseite.

Die Schauspielerin aus "Only Murders in the Building" postete mehrere Bilder und einen Videoclip von ihrem Abstecher. Darin ist zu sehen, wie sie in die Sporthalle geht und die jugendlichen Sportlerinnen auf dem Platz überrascht. Diese konnten es gar nicht fassen, dass der Star ihrer Einladung wirklich gefolgt war. "Ich habe das Schild gesehen und musste deshalb kommen", erklärte Gomez den Anwesenden. Anschließend posierte sie für Fotos und gab Autogramme.

Zu Gast beim Telluride Film Festival

Gomez war am Wochenende beim Telluride Film Festival bei einer Vorführung von Jacques Audiards neuem Film "Emilia Pérez" zu Gast, in dem sie neben Zoe Saldaña (46) die Hauptrolle spielt. Der Film, der im November in die Kinos kommen soll, wurde auf Spanisch gedreht und als Komödie, Drama und Musical synchronisiert.

"Das wirklich freundlichste Herz", kommentierte Zoe Saldaña das Posting ihrer Kollegin. Gomez' Freund, der Plattenproduzent Benny Blanco (36), schickte drei Herz-Emojis. Die beiden bestätigten ihre Beziehung im Dezember 2023. Kürzlich kamen Gerüchte über eine mögliche Verlobung auf, nachdem die Schauspielerin und Sängerin mit einem Goldring am Finger gesehen wurde. Im Mai hatte Blanco in der "Howard Stern Show" erzählt, dass er mit Gomez eine Familie gründen wolle und sie sogar "jeden Tag" darüber sprächen.