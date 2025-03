Absolviert derzeit Militärausbildung: Kronprinzessin Victoria begeht Namenstag erstmalig in Uniform

Da sie derzeit eine Militärausbildung absolviert, zeigte sich Victoria von Schweden an ihrem Namenstag zum ersten Mal in Uniform. In Stockholm ließ sich die Kronprinzessin vom Volk gebührend feiern.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (47) hat am 12. März ihren Namenstag begangen. Zu dem besonderen Anlass teilte das Königshaus eine Reihe von Bildern sowie ein Video auf Instagram. Zu sehen ist die Kronprinzessin, die sich im Innenhof des Stockholmer Schlosses von Anwesenden feiern lässt. Erstmalig trug Victoria zu dem traditionellen Anlass eine Militäruniform.

Victoria von Schweden reift zum künftigen Staatsoberhaupt

Die Ehefrau von Prinz Daniel (51) absolviert derzeit an der schwedischen Verteidigungshochschule eine militärische Sonderausbildung. Das gab sie bereits im August letzten Jahres selbst auf Instagram bekannt. "Gemeinsam mit den anderen Kadetten werde ich mich in Zukunft in die Taktik, Kriegswissenschaft und Militärstrategie vertiefen", verriet die Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78) damals. Aus diesem Grund erschien die 47-Jährige auch an ihrem Namenstag in marineblauer Uniform.

Unter anderem der Musikkorps des Schwedischen Heeres sowie die Saluttruppe der Leibgarde und der Königlichen Wache des Leibregiments der Husaren ehrten Victoria bei der Zeremonie. Erwachsene und einige Vorschulkinder überreichten ihr Blumen und schwedische Flaggen, wie auch den Beiträgen des Königshauses auf Instagram zu entnehmen ist.

Nachwuchs im schwedischen Königshaus

Nicht anwesend in Stockholm waren indes Ehemann Prinz Daniel und die gemeinsamen Kinder Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9). Laut schwedischen Medien sollten die Zwei in diesem Jahr keinen Unterricht in der Schule verpassen und feierten daher nicht mit ihrer Mutter. "Die Kinder sind in der Schule und Prinz Daniel hat heute andere Verpflichtungen", zitiert "Svensk Damtidning" diesbezüglich aus einer Erklärung des schwedischen Palasts.

Prinzessin Victoria konnte sich zuletzt über Nachwuchs in der königlichen Familie freuen. Ihre Schwägerin, Prinzessin Sofia (40), und ihr Bruder Prinz Carl Philip (45) wurden Anfang Februar erneut Eltern. Die kleine Prinzessin, das vierte Kind des Ehepaares, hört auf den Namen Ines Marie Lilian Silvia und wird künftig den Titel Herzogin von Västerbotten führen.