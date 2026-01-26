Absolut entsetzlich: US-Stars positionieren sich gegen ICE und Regierung

Natalie Portman, Olivia Wilde, Stephen King, Jennifer Aniston, Edward Norton und weitere US-Stars kritisieren das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE und Trumps Regierung.
Als Protest nach tödlichen Schüssen auf den Intensivpfleger Alex Pretti durch US-Bundesbeamte in Minneapolis am 24. Januar werden auch unter den Stars kritische Stimmen gegenüber der Regierung unter Donald Trump (79) und das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE immer lauter. Zuletzt haben sich unter anderem die Hollywoodstars Natalie Portman (44) und Edward Norton (56), ihre Kolleginnen Olivia Wilde (41) und Amanda Seyfried (40), die Horror-Legende Stephen King (78) und Bruce Willis' (70) Tochter Tallulah eindeutig positioniert.