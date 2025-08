Der Streit um Israels Demokratie gipfelt in der versuchten Entlassung einer Top-Juristin. Die wehrt sich.

Einstimmig hat Israels Kabinett am Montagabend beschlossen, die israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara abzusetzen. Baharav-Miara galt unter Kritikern der Regierung als wichtigste Hüterin der israelischen Demokratie. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine politischen Verbündeten dagegen werfen der Juristin vor, sich unrechtmäßig in politische Prozesse einzumischen.

Seit dem Start der rechts-religiösen Koalition unter Netanjahu 2022 ist diese mehrmals mit Baharav-Miara aneinandergeraten. So hatte die Generalstaatsanwältin Anfang 2023 den von der Regierung geplanten Umbau des Justizsystems scharf kritisiert: Die damit verbundene Schwächung des Obersten Gerichts sei eine Gefahr für die Demokratie. Zudem stellte sie sich gegen den Versuch Netanjahus, den damaligen Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, zu entlassen (Bar trat schließlich zurück).

In Israel leitet die Generalstaatsanwältin nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern prüft auch Gesetzesvorhaben, Regierungsentscheidungen und die Aktionen von Ministern und Behörden auf ihre Rechtmäßigkeit. Die Entscheidung ist auch deshalb heikel, weil Netanjahu wegen des Vorwurfs von Betrug, Bestechlichkeit und Untreue vor Gericht steht. Sein Kabinett könnte einen ihm freundlich gesinnten Generalstaatsanwalt ernennen – welcher die Anklagen gegen Netanjahu zurückziehen könnte.

„Netanjahu feuert seine eigene Anklägerin“, sagt Gayil Talshir, Politikwissenschaftlerin von der Universität in Jerusalem. Zwar habe Netanjahu bei der Abstimmung den Raum verlassen, um den Vorwurf eines Interessenkonflikts zu vermeiden. „Doch das macht keinen Unterschied: Alle Minister wurden persönlich von ihm ernannt.“

Baharav-Miara selbst warnte in einem Brief ans Kabinett vor schwerwiegenden Folgen für die Demokratie. Entschieden ist die Sachen noch nicht: Mehrere Organisationen haben gegen Baharav-Miaras Entlassung Petitionen beim Obersten Gericht eingereicht. Zudem hatte der stellvertretende Präsident des Gerichts gewarnt: Sollte die Regierung die Generalstaatsanwältin feuern, würde das Gericht dazu eine Anhörung ansetzen – und bis dahin gelte die Entlassung nicht als rechtskräftig. Rechtsexperten gehen davon aus, dass das Gericht die Entlassung kippen wird. Allerdings, so Talshir, könnte Netanjahu dann „behaupten, die Juristen beschützen ihre eigenen Leute und arbeiten gegen die gewählte Regierung“.