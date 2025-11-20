Der Titel der Serie „Absentia“ wirkt zunächst schlicht – doch das Wort trägt mehr Ebenen in sich, als man auf den ersten Blick vermutet. Ein Begriff, der zur Handlung passt wie ein Schlüssel zum Schloss.
„Absentia“ begleitet die FBI-Agentin Emily Byrne, die nach sechs Jahren spurloser Abwesenheit schwer verletzt wieder auftaucht und versucht, die Lücken ihrer Vergangenheit zu füllen. Die Serie arbeitet konsequent mit dem Motiv des Verschwindens – körperlich, seelisch, juristisch. Der Titel greift dieses Leitmotiv auf und rahmt die Geschichte sprachlich wie thematisch.