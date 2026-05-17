Abseits von Dating-Apps: Rick Okon gibt Tipps für echte Begegnungen

Rick Okon spielt im ZDF-Film "Zwei am Zug" einen Mann, der im Zug die Liebe neu entdeckt. Im Interview verrät der Schauspieler, warum echte Begegnungen mehr bewirken als jede Dating-App.
Rick Okon (37) kennt das Gefühl, das sein neuer Film beschreibt, aus dem eigenen Leben. Viel unterwegs, viel Wartezeit, viele zufällige Begegnungen. Der Schauspieler, der am 17. Mai in der romantischen Komödie "Zwei am Zug" (20:15 Uhr, ZDF) zu sehen ist, hat bei solchen Gelegenheiten schon einiges erlebt, wie er spot on news im Interview verriet: "Seien es die Großeltern, die am Vierertisch der Bahn von ihren Enkelkindern schwärmen, oder Menschen, die ebenfalls ihren Anschlusszug nicht erreicht haben und mit denen man dann spontan auf dem Handy Fußball guckt und ein Bierchen am Bahnsteig trinkt", erzählt er. "Allerlei herrliche Dinge kann man erleben und beobachten, wenn man viel unterwegs ist."