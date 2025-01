Nach Aus bei Take That: Das macht Jason Orange heute

Rund zehn Jahre ist es her, dass Jason Orange offiziell bei Take That ausgestiegen ist und sich aus dem Musikbusiness verabschiedet hat. Das macht der ehemalige Teenie-Schwarm heute.











Was macht eigentlich Jason Orange (54)? Der Tänzer und Sänger wurde mit der Boygroup Take That zum Weltstar, seit einigen Jahren ist es jedoch zumindest in der Öffentlichkeit sehr still um ihn geworden. Britischen Medienberichten zufolge setzt der heute 54-Jährige lieber auf Immobilien.