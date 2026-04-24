Das gefürchtete Unterwasser-Shooting treibt einigen Models selbst im Pool den Angstschweiß auf die Stirn. Beim Walk mit Thomas Hayo geht es in luftige Höhen. Zwei Models scheiden aus - und das GNTM-Traumpärchen wird gespalten. Dafür entdecken zwei andere überraschende Sympathien füreinander.
Das Model-Leben ist ein Auf und Ab. Beweise dafür liefert Folge 20 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) zur Genüge. Die Models posieren im Pyjama in einem fünf Meter tiefen Aquarium. Einige von ihnen kämpfen mit Atemnot und Tiefenangst. Den finalen Catwalk unter den Augen von Thomas Hayo (57) starten sie hingegen auf einem Trapez, das acht Meter über dem Boden schwebt. Am Ende muss eine Hälfte des GNTM-Flirt-Pärchens die Koffer packen. Die Reaktion der beiden wirft die Frage auf: Was ist abseits der Kameras passiert? Gleichzeitig kommen sich zwei andere verdächtig nahe: Was geht beim Streitpaar Nummer eins?