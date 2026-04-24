Das gefürchtete Unterwasser-Shooting treibt einigen Models selbst im Pool den Angstschweiß auf die Stirn. Beim Walk mit Thomas Hayo geht es in luftige Höhen. Zwei Models scheiden aus - und das GNTM-Traumpärchen wird gespalten. Dafür entdecken zwei andere überraschende Sympathien füreinander.

Das Model-Leben ist ein Auf und Ab. Beweise dafür liefert Folge 20 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) zur Genüge. Die Models posieren im Pyjama in einem fünf Meter tiefen Aquarium. Einige von ihnen kämpfen mit Atemnot und Tiefenangst. Den finalen Catwalk unter den Augen von Thomas Hayo (57) starten sie hingegen auf einem Trapez, das acht Meter über dem Boden schwebt. Am Ende muss eine Hälfte des GNTM-Flirt-Pärchens die Koffer packen. Die Reaktion der beiden wirft die Frage auf: Was ist abseits der Kameras passiert? Gleichzeitig kommen sich zwei andere verdächtig nahe: Was geht beim Streitpaar Nummer eins?

Ausgerechnet: Streit-Duo einander zugelost Das Unterwasser-Shooting steht an. Und während Daphne (25) jubelt, sind andere Models geschockt. "Sobald mein Kopf unter Wasser ist, geht bei mir die Panik los", so Alexavius (22). Der Grazer hat "Sorge, dass das meine letzte Challenge sein könnte." Auch Godfrey (34) ist skeptisch: "Ich tauche nicht gern in ungewisse Tiefen." Seine Anspannung reagiert Godfrey an Rivale Yanneck (25) ab: "Er hat den Look und den Körper. Aber für mich ist Yanneck nicht Germany's next Topmodel." Godfrey gibt zu: "Jeder will, dass der andere rausfliegt."

Das Shooting findet in gemischten Tandems statt. Die weiblichen Models ziehen per Los ihre männlichen Partner. Godfrey hat "keinen Bock auf Daphne". Doch ausgerechnet die beiden, die sich in der laufenden Staffel schon einige Scharmützel geliefert haben, bilden ein Shooting-Paar. Daphnes coole Reaktion: "Das Universum wollte es so."

"Die heiraten noch, ich sehe das schon kommen"

Für das Shooting lässt Heidi Klum (52) in einen fünf Meter tiefen Pool ein riesiges Aquarium absenken. Es ist mit Badewanne, Waschbecken und Spiegel eingerichtet. Heidi erwartet von ihren Models unter Wasser "alltägliche Posen aus dem Badezimmer". Die Zweierfotos hält der australische Fotograf James Russell (64) fest. Sieben Rettungstaucher sorgen für Sicherheit am Set. Einigen Models schlägt das Herz dennoch bis zum Hals. Anika (27) hatte als Kind starkes Asthma: "Ich weiß, wie sich Atemnot anfühlt." Nach nur einer gelungenen Pose taucht sie, nach Atem ringend, mit Partner Louis (23) wieder auf. Ob das fürs Weiterkommen reicht?

Antonia (19) befürchtet, dass sie unter Wasser Panik bekommen könnte. Auch Shooting-Partner Tony (31) kann sie nicht beruhigen. Beide patzen am Unterwasser-Set. Zum Shooting-Traumpaar wider Willen mausern sich Daphne und Godfrey. Heidi ist von ihrem sexy-romantischen Posing begeistert und erkennt Liebespotenzial: "Wenn ihr ein Kind bekommt: Heidi ist ein sehr schöner Name." Beide verlassen Hand in Hand das Set und Heidi freut sich: "Die heiraten noch, ich sehe das schon kommen."

Anna setzt ihren Lauf fort

Zum Casting für die Softdrink-Marke "Organics" treten neun Models an. Gemeinsam mit Surf-Profi Leon Glatzer (29) werden zwei von ihnen die Gesichter einer umfangreichen Marketing-Kampagne. Glatzer, auf Hawaii lebender deutscher Olympia-Teilnehmer 2021, schickt die Models in Dreierteams und mit Kamera bewaffnet los. Sie sollen in einer Fotoserie einen entspannten Tag mit Freunden festhalten. Yanneck, Tony und Antonia fehlen Harmonie und Kreativität. Zehn Castings, null Jobs: Wieder einmal reicht es für Yanneck nicht. Die Models der beiden anderen Teams überzeugen allesamt. Anna (22) verlängert ihr Dauer-Abo auf Casting-Erfolge und holt sich bereits ihren vierten Job. Auch Luis (24), laut Glatzer ein "cooler Dude mit sehr guten Vibes", setzt sich durch und steht am Tag darauf mit Anna vor der Kamera des Kunden.

"Jugendcrush" Hayo mit Heidi am Catwalk

Vor dem finalen Catwalk wartet eine echte GNTM-Legende auf die Models. Creative Director Thomas Hayo, "Jugendcrush" von Alexavius, stellt ihnen ihre nächste Aufgabe vor. Auf einem schmalen Trapez stehend werden sie in acht Meter Höhe gezogen und sollen dort zur Musik posen. Wieder auf der Erde folgt ein möglichst ausdrucksstarker Walk vor Heidi und Hayo. Antonias Nervosität meldet sich nach misslungenem Shooting wieder: "Wenn ich beim Walk Probleme kriege, könnte das ein sicheres Good-bye sein."

Den besten Trapez-Tanz und Catwalk legt Tony hin. Thomas Hayo bedankt sich bei ihm für eine mitreißende Performance: "Du warst heute der Beste." Auch Godfreys Walk stuft Heidi als "Glanzleistung" ein: "Ich würde dich buchen." Wie Shooting-Partnerin Daphne schafft es der Wiener in die nächste Runde. Beide verlassen den Catwalk Hand in Hand. Geht da beim ehemaligen Streitpaar etwa wirklich mehr?

Antonias merkwürdiges Ausscheiden

Die bisherigen Job-Sammler Anna und Ibo (21) enttäuschen dieses Mal auf dem Catwalk. Beide sind dennoch aufgrund ihrer Vorleistungen nächste Woche dabei. Unterdessen wackeln Anika, Antonia und Yanneck. Anika hat Glück und ist knapp weiter. Für Yanneck ist das GNTM-Ende dieses Mal tatsächlich gekommen. "Optisch bringst du alles mit. Aber die Konkurrenz hat dir den Rang abgelaufen", so Heidi. Antonia hofft nach einer Woche voller Misserfolge auf ein Wunder. Doch das tritt nicht ein und sie scheidet aus: "Das hat sich unecht angefühlt."

Danach wirft Louis' und Antonias Reaktion Fragen auf. Beide galten im Lauf der Staffel als GNTM-Modelpärchen mit Zukunft. Was stutzig macht: In der gesamten Folge sind beide kaum gemeinsam im Bild zu sehen. Und als Antonia ausscheidet, wird sie von anderen Models getröstet. Louis' Statement im Hintergrund spricht Bände: "Es hat mich getroffen, weil wir sehr nahe miteinander waren und viel Zeit miteinander verbracht haben." Und wer oder was wird Antonia fehlen? "Ich werde am meisten die Mädels vermissen." Haben sich die beiden abseits der Kameras entzweit? Fest steht: Von nun an ist Louis im GNTM-Feld der letzten Zwölf auf sich allein gestellt.