Abschnitt zwischen Urbach und Lorch: Wann rollt der Verkehr auf der B 29 wieder ungehindert? Behörde informiert

An diesem Samstag wird der vorletzte Bauabschnitt der B-29-Sanierung zwischen Urbach und Lorch freigegeben. Damit ist ein baldiges Ende der Maßnahmen in Sicht.
Die Sanierung der Bundesstraße 29 zwischen Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Lorch (Ostalbkreis) schreitet voran. Laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart wird der siebte Bauabschnitt voraussichtlich an diesem Samstag, 13. Dezember, freigegeben. Der vollständige Abbau der Verkehrssicherung werde wohl bis zum 19. Dezember erledigt sein. Mit dem achten und letzten Bauabschnitt werde im März kommenden Jahres begonnen.