Wie der Landkreis Rems-Murr mitteilt, wird die Bundesstraße 14 zwischen Waldrems und Maubach in der kommenden Woche ab Donnerstag für voraussichtlich vier Tage lang voll gesperrt. „Aufgrund diverser Fahrbahnschäden ist die Verkehrssicherheit vor allem am Kreuzungsbereich in Waldrems nicht mehr gewährleistet“, heißt es in der Mitteilung. Die Vollsperrung des Abschnitts von der „Optikreuzung“ bei Waldrems bis Maubach beginne am Donnerstag, 4. Mai, ab 5 Uhr und dauere bis einschließlich Sonntag, 7. Mai.

Grund sind Belagsarbeiten

Der Verkehr der B 14 aus Richtung Stuttgart wird ab Waldrems über den Stadtteil und dann über Heiningen und die Heinrich-Hertz-Straße wieder zur B 14 umgeleitet. Aus Richtung Schwäbisch-Hall wird der Verkehr an der sogenannten Spritnase ausgeleitet und ebenfalls über Heiningen und Waldrems umgeleitet. Hierzu werden die Ampeln an der Kreuzung B 14/Waldrems und am Knoten Heinrich-Hertz-Straße/Weissacher Straße abgeschaltet.

Während der Vollsperrung werden die schadhaften Bereiche zwölf Zentimeter tief ausgefräst und durch den Einbau einer acht Zentimeter starken Binderschicht und einer vier Zentimeter starken Deckschicht erneuert. Die Landkreisverwaltung bittet alle Betroffenen um Verständnis.

Backnangs OB kritisiert Zeitpunkt

Wenig übrig dafür hatte Backnangs Oberbürgermeister Maximilian Friedrich. Er brachte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag seinen Unmut darüber zum Ausdruck, dass die Stadt so kurzfristig über die Maßnahme informiert worden sei. Zudem sei der gewählte Zeitpunkt für die Arbeiten im Hinblick auf die Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr mehr als unglücklich gewählt. Die Baumaßnahme wird vom Straßenbauamt des Rems-Murr-Kreises durchgeführt.