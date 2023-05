Mit dem traditionellen Musikfeuerwerk ist am Sonntagabend der Abschluss des Frühlingsfests in Stuttgart gefeiert worden.

Mit einem großen Musikfeuerwerk ist das Frühlingsfest in Stuttgart am Sonntagabend zu Ende gegangen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher verfolgten den traditionellen Abschluss. Die bunten Explosionen waren weit über den Cannstatter Wasen hinaus zu sehen.

Der Veranstalter geht davon aus, dass rund 1,4 Millionen Menschen das Frühlingsfest in diesem Jahr besucht haben. Die Bilanz fällt laut Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, sehr positiv aus. In knapp drei Festwochen hätten nationale und internationale Besucher friedlich auf dem Wasengelände in Stuttgart gefeiert.

Lesen Sie auch

Die Zahl der Besucher aus dem Ausland habe außerdem deutlich zugenommen. Von Gästen aus der Schweiz seien sie förmlich überrollt worden. Auch Gruppen aus Frankreich und Italien feierten auf dem Frühlingsfest, hieß es. Trotz manchmal regnerischem Wetters, war das Fest besonders an den Wochenenden und Aktionstagen gut besucht.

Nach einer Zwangspause und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie war das Fest in diesem Jahr wieder mit Festzelten und Feuerwerk zurück.