Zum Auftakt der privaten Australienreise hat das Herzogspaar von Sussex am Dienstag mehrere Termine absolviert. Am Abend stand noch ein Töpferkurs mit Veteranenkindern an. Dazu erschienen Harry und Meghan im Partnerlook - und sie plauderte eine ungeahnte Leidenschaft ihres Mannes aus.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben den ersten Tag ihrer Australienreise mit einem besonderen Ereignis beendet. In Melbourne trafen sie am Dienstagabend Ortszeit im Australian National Veterans' Art Museum Familienangehörige von Veteranen. Dabei plauderte die zweifache Mutter eine ungeahnte Leidenschaft ihres Mannes aus.