Zum Auftakt der privaten Australienreise hat das Herzogspaar von Sussex am Dienstag mehrere Termine absolviert. Am Abend stand noch ein Töpferkurs mit Veteranenkindern an. Dazu erschienen Harry und Meghan im Partnerlook - und sie plauderte eine ungeahnte Leidenschaft ihres Mannes aus.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben den ersten Tag ihrer Australienreise mit einem besonderen Ereignis beendet. In Melbourne trafen sie am Dienstagabend Ortszeit im Australian National Veterans' Art Museum Familienangehörige von Veteranen. Dabei plauderte die zweifache Mutter eine ungeahnte Leidenschaft ihres Mannes aus.

Vor dem Museum sorgten sie für reichlich Gedränge. Zahlreiche Medienvertreter hatten sich versammelt, um Bilder zu schießen und einige Statements des aus den USA angereisten Herzogspaares zu erhalten. Die beiden wählten für die Veranstaltung aufeinander abgestimmte olivgrüne Outfits: Die Herzogin trug einen ärmellosen Pullover mit Stehkragen der australischen Marke P Johnson, den sie mit einem schmalen, langen Rock und einer Bomberjacke der ebenfalls australischen Marke St. Agni sowie Schuhen von Aquazzura kombinierte. Prinz Harry trug ein farblich passendes Hemd sowie Blue Jeans.

Meghan verrät: "Mein Mann weiß alles über Vögel"

Das eher casual gehaltene Styling passte perfekt, denn das Paar nahm an einem Töpferkurs mit Kindern von Veteranen teil und band sich dafür ganz unglamourös Schürzen um. Prinz Harry schuf dabei einen einflügeligen Vogel, den er als Kookaburra bezeichnete, während seine Ehefrau einen Vogelstrauß formte. "Es gibt eine Straußenfarm ganz in der Nähe unseres Hauses", erklärte sie dazu den Kindern laut "People". Als ein Mädchen in der Klasse sie nach Vögeln fragte, verriet sie über Harry: "Mein Mann wird es wissen, mein Mann weiß alles über Vögel."

Am Morgen hatten Harry und Meghan, die ohne ihre beiden Kinder nach Australien gereist sind, als ersten Termin das Royal Children's Hospital in Melbourne besucht und sind damit auf den Spuren von Prinzessin Diana (1961-1997) gewandelt, die dort vor Jahrzehnten zu Besuch war. Am Nachmittag stand dann für Herzogin Meghan eine Solo-Termin in einem Frauenhaus in Melbourne auf dem Programm.

Das steht noch auf dem Programm

Am Mittwoch wird das Paar dann den ganzen Tag getrennt voneinander verbringen. Der Prinz wird allein nach Canberra reisen und an Terminen im Australian War Memorial teilnehmen, während die Herzogin private Treffen in Melbourne wahrnimmt. Am Donnerstag gibt es dann wieder ein Programm im Doppelpack, unter anderem mit der Invictus-Gemeinschaft im Hafen von Sydney. Den Abschluss der Reise bildet am Freitag ein Rugby-Spiel zwischen den NSW Waratahs und Moana Pasifika im Allianz Stadium. Darüber hinaus sind private kommerzielle Termine geplant.

Zuletzt hatten die Sussexes Australien im Oktober 2018 besucht - damals noch für die britische Krone. Kurz nach ihrer Hochzeit im Mai 2018 reisten sie 16 Tage lang durch Down Under, wobei sie auch bekannt gaben, dass der erste Nachwuchs unterwegs ist.