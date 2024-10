Abschluss der Aktionswoche: Zu viele Menschen leben in Armut

Zu viele Menschen leben in Armut

1 Im Landtag von Baden-Württemberg hat die Abschlussveranstaltung zur Aktionswoche zur Armut stattgefunden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zum Abschluss der 20. Aktionswoche zur Armut hat wieder das landespolitische Gespräch mit dem Sozialausschuss des Landtags stattgefunden – zum zweiten Mal im Plenum.











„16,5 Prozent, also 1,8 Millionen Menschen in Baden-Württemberg sind von Armut betroffen. Der Ton in der Gesellschaft ist rau geworden. Es ist unsere Verantwortung, das zu überwinden.“ Florian Wahl, SPD-Abgeordneter und Sozialausschussvorsitzender des Landtags, kam fix zum Punkt, als er beim landespolitischen Gespräch begrüßte. Gekommen waren – außer dem erkrankten Oliver Hildenbrand (Grüne) – die Sozialausschussmitglieder Manuel Hailfinger (CDU), Nikolai Reith (FDP), Andreas Kenner und Dorothea Kliche-Behnke (beide SPD), um mit Engagierten auf Augenhöhe über soziale Lagen zu diskutieren, im Herzen der Demokratie. Jan Sellner, Redakteur der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten, moderierte.