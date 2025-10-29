Auf seiner Abschiedstournee gastiert der Rapper Bushido Anfang 2026 zwei Mal in der Schleyerhalle. Im Interview sehnt er sein Karriereende herbei.
Nach 30 Jahren Deutschrap empfindet Bushido seinen Job als Belastung. Im März 2026 soll für den Rapper endgültig Schluss sein mit der Musik. Im Interview sehnt er sein Karriereende herbei. Mehr als die Selfie-Mentalität in Deutschland schätze er seine Anonymität in Dubai, sagt er. Dennoch erwägt er eine temporäre Rückkehr. Ansonsten habe seine Frau immer Recht, und Gangster-Rap zum Schluss sei „kein Riesen-Act“. Seine Kinder würden seine Texte gut filtern können.