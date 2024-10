Abschiedsspiel von Lukas Podolski: 17-Jähriger nach Messerangriff auf Fußballfan festgenommen

1 Der 17-Jährige wurde am Freitagnachmittag in einer Bahn in Essen gestellt. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

Nach einem Messerangriff mit einem niedergestochenen Fußballanhänger aus Polen in Köln hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer festgenommen. Der 17-Jährige wurde in einer Bahn in Essen gestellt.











Link kopiert



Nach einem Messerangriff auf einen Fußballanhänger aus Polen in Köln hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer festgenommen. Der 17-Jährige wurde am Freitagnachmittag in einer Bahn in Essen gestellt, wie die Polizei in Köln am Montag mitteilte. Ein Amtsrichter erließ Haftbefehl wegen dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Angriff hatte sich am Donnerstag vor dem Abschiedsspiel des Fußballweltmeisters Lukas Podolski zugetragen.