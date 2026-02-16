Abschiedsshow von Black Sabbath: ABBA als Vorbild? Ozzy Osbourne könnte als Avatar zurückkehren

Kehrt Ozzy Osbourne als Hologramm zurück? Seine Witwe und Managerin Sharon soll darüber nachdenken, wie das Abschiedskonzert von Black Sabbath für die Nachwelt bewahrt werden kann - auch eine virtuelle Show steht im Raum.
Ozzy Osbourne (1948-2025) starb nur zwei Wochen nach seinem Abschiedskonzert mit seiner Band Black Sabbath am 22. Juli 2025. Nun überlegt seine Witwe Sharon Osbourne (73), wie sie das Live-Vermächtnis des Rockstars bewahren soll. Laut der britischen Zeitung "The Sun" steht ein Konzertfilm im Raum - und eine etwas extravagantere Idee: Ein Hologramm könnte Ozzy auf die Bühne zurückbringen.