Abschiedskonzert: Mutter schwer krank - Blümchen sagt Abschiedskonzert ab

Das Konzert in Hamburg im November sollte das letzte Konzert von Jasmin Wagner als Blümchen sein. Doch die Party wird vorerst nicht steigen. Dafür hat die Popsängerin einen traurigen Grund.
Hamburg - Die als Blümchen bekannte Popmusikerin Jasmin Wagner (45, "Boomerang") hat aus privaten Gründen ihr Abschiedskonzert in Hamburg abgesagt. "Meine Mama ist sehr schwer erkrankt (...) und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern", sagte die Hamburgerin in einem Post auf Instagram unter Tränen. Es sei in der Situation schwer, etwas zu planen, das mit Fröhlichkeit und Feierei verbunden ist. "Und wenn ich ein Abschiedskonzert gebe, möchte ich auch krass genießen können."