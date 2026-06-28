Abschiedskonzert: Cornelius Meisters allerletzter Mahler

Es war eine schöne Idee von Cornelius Meister, für sein letztes Sinfoniekonzert als Generalmusikdirektor auch den Staatsopernchor mit einzubinden. Mit Alexander von Zemlinskys Psalm 23 hatte er dazu ein Werk gewählt, das neben biografischen Verbindungen – Zemlinsky war mit Mahlers späterer Frau Alma liiert – auch ästhetisch gut zu der neunten Sinfonie passt, mit der Meister an diesem Abend seinen Mahlerzyklus gerundet hat. Denn wie Mahler hat sich auch Zemlinsky am Brückenbau zwischen Himmel und Erde versucht: „Der Herr ist mein Hirte/mir wird nichts mangeln“ singen engelsgleich die Soprane über einem von Harfe und Celesta bekränzten Orchestersatz. Das könnte, so ähnlich, auch aus einer Mahlersinfonie sein, und das Staatsorchester beweist schon hier ein hohes Maß an Klangfeinheit und orchestraler Wucht.

Eine halbe unvergessliche Minute Stille Um Mahlers letzte vollendete Sinfonie ranken sich allerlei Mythen. Diese beziehen sich weniger auf die ominöse Zahl – „Die eine Neunte geschrieben haben“, so Arnold Schönberg in Anspielung auf Beethoven, Schubert und Bruckner, „standen dem Jenseits zu nahe“ – , als vielmehr auf den Charakter der einzelnen Sätze. So hören manche aus den katastrophischen Brüchen des ersten Satzes und den martialischen Blechsignalen die Stahlgewitter des Ersten Weltkriegs heraus. Dazu passt, wie Mahler in den Mittelsätzen Marsch- und Tanzmotive durcheinanderwirbelt: als gelte es, sarkastisch zu zertrümmern, was bis dahin als Unterhaltung galt. Man kann streiten, ob das zutrifft, Mahlerdirigenten zwischen Bernstein und Abbado haben mehr oder weniger existenzielle Lesarten gefunden. Unbezweifelbar ist dagegen die Deutung des finalen Adagios als auskomponiertes Abschiednehmen, als Auflösen aller Lebensfäden bis zum endgültigen Verstummen. In der Stille nach dieser erschütternden Musik hallt das zuvor Erlebte, Erlittene nach - und Meister hält im Beethovensaal diese Spannung eine gute halbe, unvergessliche Minute.

Unsere Empfehlung für Sie Staatstheater Stuttgart Cornelius Meister und Winfried Kretschmann bei Harald Schmidt Zur kleinen Abschiedsparty hat der scheidende Generalmusikdirektor Cornelius Meister bei Harald Schmidt im Schauspielhaus vorbeigeschaut. Es wurde ein Fest.

Es war eine Interpretation, die Meisters Rang als Mahlerdirigent nochmals exemplarisch bestätigte. Als Kern des Gelingens darf das Treffen des spezifischen Mahlerschen Tonfalls gelten, jener Haltung, die in der Lage ist, scheinbar Gegensätzliches zu verbinden. Wie zu Beginn des ersten Satzes, wo das Seufzermotiv der Streicher gleichzeitig freundlich und versöhnlich klingt, aber schon die Abgründe ahnen lässt, die sich auftun werden. Die Skurrilitäten der Mittelsätze lässt Meister von seinem fabelhaft disponierten Orchester radikal ausspielen, doch auch wenn der Dreivierteltakt kurz vorm Kippen ist, bleibt das Fratzenhafte nicht eindimensional. Es liegt ein stilles Lächeln über dem Getöse, ein Einverstandensein mit dem Lauf des Lebens, das den letzten Satz zu einem so berührenden wie tröstlichen Ende bringt. Der sich zum Orkan entwickelnde Beifall galt gleichermaßen Cornelius Meister wie dem Staatsorchester, dessen Leistung kaum hoch genug gewürdigt werden kann. Drei Mahlersinfonien innerhalb einer Woche auf diesem Niveau zu realisieren ist aller Ehren wert. Meister übergibt seinem Nachfolger Nicholas Carter ein Orchester, das nach den mageren Jahren unter Lothar Zagrosek und der Aufbauarbeit von Manfred Honeck einen eigenen Klang gefunden hat und in allen Gruppen über hervorragende Solisten verfügt: stellvertretend erwähnt sei der Solohornist Pablo Neva Collazo, der den Abend mit maßgeblich trug.