Abschiedsfolge, Doku und mehr: Sonderprogramm für Batic und Leitmayr zum Tatort-Abschied

Nach 35 Jahren endet eine "Tatort"-Ära: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl stehen als Batic und Leitmayr ein letztes Mal im Dienst. Der BR würdigt seine Kult-Kommissare an Ostern mit einer Doppelfolge, einer Dokumentation und ausgewählten Klassikern.
Es war lange angekündigt - an Ostern ist es nun endgültig so weit: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) geben nach 35 Jahren ihre "Tatort"-Dienstmarken ab. Schon im Januar hatte der Sender bekannt gegeben, dass die Folgen 99 und 100 mit dem Titel "Unvergänglich" als Doppelfolge am Ostersonntag (5. April) und Ostermontag (6. April) jeweils um 20:15 Uhr im Ersten laufen. Der Bayerische Rundfunk begleitet den Abschied seiner Kult-Ermittler außerdem mit einem umfangreichen Rahmenprogramm.