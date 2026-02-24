Abschiedsfolge, Doku und mehr: Sonderprogramm für Batic und Leitmayr zum Tatort-Abschied

Nach 35 Jahren endet eine "Tatort"-Ära: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl stehen als Batic und Leitmayr ein letztes Mal im Dienst. Der BR würdigt seine Kult-Kommissare an Ostern mit einer Doppelfolge, einer Dokumentation und ausgewählten Klassikern.

Es war lange angekündigt - an Ostern ist es nun endgültig so weit: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) geben nach 35 Jahren ihre "Tatort"-Dienstmarken ab. Schon im Januar hatte der Sender bekannt gegeben, dass die Folgen 99 und 100 mit dem Titel "Unvergänglich" als Doppelfolge am Ostersonntag (5. April) und Ostermontag (6. April) jeweils um 20:15 Uhr im Ersten laufen. Der Bayerische Rundfunk begleitet den Abschied seiner Kult-Ermittler außerdem mit einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Dokumentation und restaurierte Klassiker zum Abschied Direkt im Anschluss an den zweiten Teil zeigt das Erste am Ostermontag um 21:45 Uhr die Dokumentation "Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort sagen Servus". Weggefährten wie Michael Fitz, Lisa Wagner und Regisseur Dominik Graf lassen darin die gemeinsame Zeit Revue passieren.

Das BR Fernsehen würdigt das Duo zudem mit einer Auswahl unvergesslicher Fälle: Am Dienstag, 31. März, steht um 20:15 Uhr zunächst die gefeierte Episode "Die Wahrheit" (2016) auf dem Programm. Danach folgt "Animals", der allererste gemeinsame Auftritt von Batic und Leitmayr aus dem Jahr 1991, der extra frisch restauriert wurde. Am Samstag, 11. April, geht es ab 20:15 Uhr mit gleich drei Klassikern weiter. "Das Glockenbachgeheimnis" (1999), "Norbert" (1999) und "Wolf im Schafspelz" (2002) gibt es allesamt ebenfalls zum ersten Mal in aufbereiteter Fassung zu sehen.

Darum geht es in "Unvergänglich"

Im letzten Fall der beiden Ermittler wird es noch einmal richtig ungemütlich: Vier Tage vor ihrer Pensionierung taucht tief unter der Stadt eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche auf - an einem Ort, zu dem Normalsterbliche gar keinen Zutritt haben. Für Batic und Leitmayr beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn als ungelöste Akte wollen sie diesen Fall auf keinen Fall in den Ruhestand mitnehmen.

Unverhoffte Hilfe erhalten die Kommissare von Fallanalytikerin Christine Lerch (Lisa Wagner), die nach zehn Jahren Abwesenheit plötzlich wieder im Kommissariat aufkreuzt. Was die Ermittler schließlich aufdecken, versetzt ganz München in Unruhe: Ein mörderisches Phantom treibt unbemerkt sein Unwesen in Mietwohnungen der Stadt.

Neben dem Wiedersehen mit Lerch kommt es auch schon zu einem Zusammentreffen mit dem neuen Münchner "Tatort"-Kommissar: An der Seite des langjährigen Assistenten Kalli Hammermann, gespielt von Ferdinand Hofer (32), wird künftig Carlo Ljubek (49) als Nikola Buvak ermitteln. Er tritt in der Position als SEK-Schichtleiter bereits in "Unvergänglich" in Erscheinung. Der erste Fall des neuen Duos ist schon abgedreht, der zweite ist derzeit in Arbeit.