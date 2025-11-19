Von Hamburg bis Wien: Bis Neujahr wartet eine ganze Reihe spannender "Tatort"-Folgen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben einem emotionalen Abschied in Münster und einer besonderen Doppelfolge stehen auch die Teams an Heiligabend und Neujahr fest.
Die Krimi-Fans können sich freuen: Bis zum Jahreswechsel steht noch ein dichtes Programm an. Insgesamt acht "Tatort"-Folgen flimmern in den kommenden Wochen über die Bildschirme - darunter gleich mehrere besondere Highlights. Der "Polizeiruf 110" hingegen macht bis Neujahr Pause und kehrt erst 2026 ins Programm zurück.