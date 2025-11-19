Von Hamburg bis Wien: Bis Neujahr wartet eine ganze Reihe spannender "Tatort"-Folgen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben einem emotionalen Abschied in Münster und einer besonderen Doppelfolge stehen auch die Teams an Heiligabend und Neujahr fest.

Die Krimi-Fans können sich freuen: Bis zum Jahreswechsel steht noch ein dichtes Programm an. Insgesamt acht "Tatort"-Folgen flimmern in den kommenden Wochen über die Bildschirme - darunter gleich mehrere besondere Highlights. Der "Polizeiruf 110" hingegen macht bis Neujahr Pause und kehrt erst 2026 ins Programm zurück.

Besonderer Gaststar und ein noch fast neues Team Den Auftakt macht am 23. November Stuttgart mit "Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen" (20:15 Uhr, das Erste). Als Gaststar dabei: Moderator Pierre M. Krause (49), der zuletzt mit seiner überstandenen Krebserkrankung für Schlagzeilen sorgte.

Eine Woche später, am 30. November, steht mit "Licht" bereits der zweite Krimi des neuen Frankfurt-Teams auf dem Programm. Nach dem Debüt im Oktober können sich die Fans nun auf den nächsten Einsatz der Coldcase-Ermittler Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanović) freuen.

Emotionaler Abschied, letzte Krimis und ein Neuzugang

Der 7. Dezember dürfte für viele "Tatort"-Fans besonders emotional werden. Mit "Die Erfindung des Rades" verabschiedet sich Mechthild Großmann (76) vom Münster-Team. Die Schauspielerin gehörte von Anfang an als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm zur beliebtesten Sonntagskrimi-Crew rund um Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) und hinterlässt damit eine große Lücke im Ensemble.

Weiter geht es am 14. Dezember mit einem der letzten Wien-Krimis mit dem ebenfalls sehr beliebten Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Ihren Dienst beenden sie Ende 2026. "Der Elektriker" verspricht unterdessen nochmal österreichische Krimi-Spannung im gewohnten Stil.

Besonders ungewöhnlich wird es dann am 21. Dezember: An diesem Abend wartet mit dem Cyber-Spezialisten Mario Schmitt (Denis Moschitto) nicht nur ein neuer Ermittler auf die Fans. Die Doppelfolgen "Ein guter Tag" und "Schwarzer Schnee" mit Hauptermittler Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) werden zudem hintereinander ausgestrahlt. Das gab es so noch nicht und verspricht einen gruseligen Krimi-Abend kurz vor Heiligabend.

Wehmut in München, Murot und der Neujahrskrimi

Apropos: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, gibt es wieder einen zusätzlichen "Tatort". Diesmal sind wieder die Münchner dran. Doch auch diesen Krimi dürften echte Fans mit Wehmut sehen, denn mit "Das Verlangen" geht die 98. von insgesamt 100 angekündigten Folgen des beliebten Teams und Batic und Leitmayr auf Sendung. Die Münchner Ermittler, die seit 1991 von Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) gespielt werden, quittieren mit der noch nicht terminierten Jubiläumsfolge ihren Dienst.

Kurz vor dem Jahreswechsel steht am 28. Dezember mit "Murot und der Elefant im Raum" dann endlich auch mal wieder ein Wiesbaden-Krimi mit Ulrich Tukur (68) auf dem Programm.

Den krönenden Abschluss des "Tatort"-Jahres bildet schließlich am Neujahrstag "Nachtschatten" mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) aus Dresden.

Die "Tatort"-Krimis in der Übersicht