Im neuen "Tatort: Die Erfindung des Rades" ermitteln Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Boerne zwischen einer tiefgefrorenen Leiche und historischen Fahrrad-Geheimnissen. Und dann ist da ja noch der Abschied von Staatsanwältin Klemm nach über zwei Jahrzehnten. Lohnt sich der neue Fall aus Münster?
Im neuen Münster-"Tatort: Die Erfindung des Rades" (7. November, 20:15 Uhr im Ersten) steht ein emotionaler Abschied an: Mechthild Großmann (76) tritt zum letzten Mal als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in Erscheinung. Bevor sie gehen kann, müssen Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 65) und Rechtmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 61) jedoch zunächst einen absurd inszenierten Mord aufdecken: Bei der Präsentation eines neuen Fahrrads liegt plötzlich ein eingefrorener Toter auf der Bühne.