James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben. Von Katie Holmes über Busy Philipps bis Serienmutter Mary-Margaret Humes: Seine "Dawson's Creek"-Kollegen trauern mit teils sehr persönlichen Abschiedsworten um den Schauspieler.

James Van Der Beeks Tod hat eine Welle der Trauer ausgelöst. Der Schauspieler, der als Dawson Leery in der Kultserie "Dawson's Creek" (1998-2003) eine ganze Generation prägte, starb am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Die Anteilnahme aus Hollywood ließ nicht lange auf sich warten. Dutzende Weggefährten, Co-Stars und Freunde meldeten sich mit emotionalen Botschaften zu Wort.

Die "Dawson's Creek"-Familie trauert Besonders berührend fiel der Abschied seiner einstigen Serien-Kolleginnen und -Kollegen aus. Katie Holmes, die in "Dawson's Creek" als Joey Potter an seiner Seite stand, veröffentlichte auf Instagram einen handgeschriebenen Brief an ihren verstorbenen Freund. "Die gleiche Luft im Land der Fantasie zu atmen und darauf zu vertrauen, dass die Herzen des anderen in ihrem Ausdruck sicher sind - das sind einige der Erinnerungen, zusammen mit Lachen, Gesprächen über das Leben, James-Taylor-Songs", schrieb Holmes. Sie würdigte Van Der Beek für seinen Mut, seine Selbstlosigkeit und seine Stärke - und dafür, dass er das Leben durch seine Ehe und sechs Kinder als Kunst begriffen habe. "Ich betrauere diesen Verlust mit einem Herzen, das die Realität seiner Abwesenheit und tiefe Dankbarkeit für seinen Abdruck darin trägt", so Holmes weiter. An Ehefrau Kimberly und die Kinder gerichtet, versprach sie: "Wir sind immer für euch da."

Busy Philipps, die in der Serie seine Mitbewohnerin spielte, nannte Van Der Beek einen "einzigartigen Menschen" und zeigte sich zutiefst erschüttert. "James Van Der Beek war einer unter Milliarden. Er wird für immer vermisst werden", schrieb Philipps auf Instagram und rief ihre Follower dazu auf, die von der Familie eingerichtete GoFundMe-Seite zu unterstützen.

Auch Co-Star Kerr Smith verabschiedete sich von seinem Kollegen: "Ich bin so dankbar, James einen Bruder nennen zu dürfen. Ich werde ihn zutiefst vermissen." Mary-Margaret Humes, die in der Serie Van Der Beeks Mutter verkörperte, nannte ihn ihren "gnädigen Krieger" und verriet, dass sie erst wenige Tage zuvor zum letzten Mal mit ihm gesprochen habe. Chad Michael Murray bezeichnete den Verstorbenen als "einen Giganten", dessen Kunst und Menschlichkeit alle inspiriert habe.

Trauer auch weit über die "Creek"-Welt hinaus

Die Trauer reicht weit über das "Dawson's Creek"-Universum hinaus. "Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar teilte ein gemeinsames Foto auf Instagram und schrieb zudem: "James' Vermächtnis wird weiterleben, doch das ist ein gewaltiger Verlust - nicht nur für eure Familie, sondern für die ganze Welt." Jennifer Garner sprach von einem "herzzerreißenden Verlust" und sandte Kimberly und den Kindern Kraft für diese schwere Zeit. "One Tree Hill"-Kollege Austin Nichols würdigte den Verstorbenen: "James verkörperte etwas, wonach man streben sollte."

Krysten Ritter, die mit Van Der Beek in der Comedyserie "Don't Trust the B---- in Apartment 23" spielte, erinnerte sich an ihn als "wunderbaren Menschen, innen wie außen - klug, lustig, empathisch, freundlich, talentiert und einfach pure Magie". Melissa Joan Hart, für die Van Der Beek einst in "Clarissa" der erste Bildschirmkuss gewesen war, nannte ihn einen großartigen Vater und Schauspieler: "Viel zu früh gegangen, aber es scheint, als hätte er einen verdammt guten Kampf gekämpft". Und auch Ashton Kutcher würdigte seinen Weggefährten auf X knapp, aber persönlich: "Hatte das Glück, diesen Typen zu kennen und mit ihm zu wachsen."

Auch die Musikwelt meldete sich zu Wort. Popsängerin Kesha, an deren Seite Van Der Beek 2011 im Musikvideo zu "Blow" aufgetreten war, teilte in ihren Instagram-Stories gemeinsame Fotos mit Herz-Emojis. "Hamilton"-Schöpfer Lin-Manuel Miranda, der bei einem "Dawson's Creek"-Reunion-Event im September 2025 für den erkrankten Van Der Beek eingesprungen war, schrieb, sein "ganzes Herz" sei bei der Familie. *NSYNC-Mitglied Lance Bass verabschiedete sich mit den Worten: "Gute Reise, James. Du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht."

Weitere prominente Stimmen wie Jenna Dewan, Kate Walsh, Nikki Reed oder Rumer Willis schlossen sich dem Strom der Trauernden an. Zuvor hatten sich bereits Reese Witherspoon mit der Erinnerung an einen "außergewöhnlichen, talentierten Mann, der in jeder Handlung große Güte und Anmut zeigte", "Dancing with the Stars"- Moderator Alfonso Ribeiro, Modedesignerin Erin Fetherston oder Stacy Keibler zu Wort gemeldet.

James Van der Beek wurde in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit Darmkrebs diagnostiziert, öffentlich gemacht hatte er die Erkrankung erst im November 2024. Seitdem hatte er sich offen über seinen Kampf gegen den Krebs geäußert.