James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben. Von Katie Holmes über Busy Philipps bis Serienmutter Mary-Margaret Humes: Seine "Dawson's Creek"-Kollegen trauern mit teils sehr persönlichen Abschiedsworten um den Schauspieler.
James Van Der Beeks Tod hat eine Welle der Trauer ausgelöst. Der Schauspieler, der als Dawson Leery in der Kultserie "Dawson's Creek" (1998-2003) eine ganze Generation prägte, starb am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Die Anteilnahme aus Hollywood ließ nicht lange auf sich warten. Dutzende Weggefährten, Co-Stars und Freunde meldeten sich mit emotionalen Botschaften zu Wort.