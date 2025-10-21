Abschied von seinem Co-Star: Jimmy Fallon trauert um Familienhund Gary

Der Talkshow-Moderator trauert um seine Golden-Retriever-Hündin Gary, die im Alter von 13,5 Jahren gestorben ist. Sie war nicht nur ein geliebtes Familienmitglied, sondern auch ein Star seiner Late-Night-Shows.

Jimmy Fallon (51) nimmt Abschied von einem ganz besonderen Familienmitglied. Der Moderator der "Tonight Show" gab am Montag, 20. Oktober, auf Instagram bekannt, dass seine geliebte Golden-Retriever-Hündin Gary gestorben ist. In einem emotionalen Post teilte der TV-Star süße Erinnerungsfotos und ehrte die Hündin mit bewegenden Worten. "Sie war der letzte Name, den wir auf jede Geburtstagskarte geschrieben haben", begann Fallon seine Hommage.

Die Hündin wurde 13,5 Jahre alt und war für Fallon, seine Ehefrau Nancy Juvonen (58) und ihre beiden Töchter Winnie Rose und Frances Cole weit mehr als nur ein Haustier. "Sie war unser erstes Baby, eine Therapeutin, ein Kissen, eine große Schwester, eine strenge Lehrerin, eine Komikerin, ein Partygirl und eine Rebellin", beschrieb der Talkshow-Moderator das vielseitige Wesen seiner treuen Begleiterin. Das Paar hatte Gary adoptiert, bevor ihre Töchter 2013 und 2014 durch Leihmutterschaft zur Welt kamen.

Eine Hündin mit Charakter

Mit liebevollem Humor erinnerte sich Fallon an Garys ganz eigenen Charakter. "Definitiv kein Wachhund - sie hätte Einbrecher hereingelassen und ihnen gezeigt, wo wir den Speck und die amerikanischen Käsescheiben aufbewahren", scherzte er. Besonders gern dachte er an die Sommertage zurück: Gary sei nach jedem Bad sofort in den Pool gesprungen, habe ihre Runden gedreht und sich dann auf den Rücken ins Gras gelegt. "Das bedeutete für mich Sommer", schrieb der Moderator gerührt.

Die Geschichte, wie Gary zu den Fallons kam, ist selbst filmreif. Der Moderator lernte die damals noch junge Hündin 2012 kennen, als sie für einen Sketch in seiner Show "Late Night" auftrat. Gary spielte eine politische Kommentatorin im Anzug. Nach dem Dreh stand für Fallon fest: Diesen Welpen adoptiere ich. Seine Ehefrau Nancy überzeugte ihn, den Bühnennamen Gary Frick Jr. beizubehalten - trotz weiblichem Geschlecht.

TV-Star und Familienliebling

Gary blieb auch nach ihrer Adoption ein fester Bestandteil von Fallons Shows. Sie trat in Segmenten wie "Puppy Predictors" auf und kuschelte mit Prominenten während des Trivia-Spiels "Pup Quiz". Während der Pandemie war sie häufig in der "Tonight Show At Home Edition" zu sehen. Für die Familie war Gary vor allem eine liebevolle Begleiterin der beiden Töchter, besonders Frances hing sehr an ihr.

Nun herrscht bei den Fallons eine schmerzhafte Leere. "Franny, Winnie, Mommy und ich vermissen dich. Das Haus vermisst dich. Das Haus ist so still. Die Stille ist so laut", schrieb der Moderator. Doch langsam werde diese Stille mit Geschichten über Gary gefüllt, mit Lachen zwischen den Tränen. "Danke für alles. Mein Gott, wir vermissen dich so sehr. Gute Nacht, Gary."