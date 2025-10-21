Abschied von seinem Co-Star: Jimmy Fallon trauert um Familienhund Gary

Der Talkshow-Moderator trauert um seine Golden-Retriever-Hündin Gary, die im Alter von 13,5 Jahren gestorben ist. Sie war nicht nur ein geliebtes Familienmitglied, sondern auch ein Star seiner Late-Night-Shows.
Jimmy Fallon (51) nimmt Abschied von einem ganz besonderen Familienmitglied. Der Moderator der "Tonight Show" gab am Montag, 20. Oktober, auf Instagram bekannt, dass seine geliebte Golden-Retriever-Hündin Gary gestorben ist. In einem emotionalen Post teilte der TV-Star süße Erinnerungsfotos und ehrte die Hündin mit bewegenden Worten. "Sie war der letzte Name, den wir auf jede Geburtstagskarte geschrieben haben", begann Fallon seine Hommage.