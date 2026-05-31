Mit 50 Jahren zieht Nazan Eckes eine offene Bilanz: Im Interview mit der "Welt am Sonntag" spricht die frühere RTL-Moderatorin über den Bruch mit ihrer TV-Karriere, persönliche Krisen und ihr neues Leben auf Mallorca.
Nazan Eckes hat sich anlässlich ihres 50. Geburtstags in einem ausführlichen Interview mit der "Welt am Sonntag" zu ihrem Leben nach dem Fernsehabschied geäußert. Seit 2022 lebt die frühere RTL-Moderatorin mit ihren beiden Söhnen (8 und 10) auf Mallorca - und beschreibt den Schritt weg vom Bildschirm als notwendige Konsequenz einer persönlichen und beruflichen Überlastung.