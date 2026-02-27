Abschied von McSexy: Greys Anatomy ehrt Eric Dane

Eine Woche nach dem Tod von Eric Dane hat "Grey's Anatomy" dem Schauspieler mit einer emotionalen Botschaft Tribut gezollt. Am Ende der jüngsten Folge der Serie wurden die unvergesslichsten Momente seiner Kultfigur Dr. Mark "McSexy" Sloan gezeigt.
Am 19. Februar verlor die Serienlandschaft einen ihrer beliebtesten Darsteller: Eric Dane (1972-2026) starb im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS. Nur eine Woche später widmete ihm die ABC-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" einen Abschied, der unter die Haut geht. Am Ende der Donnerstagsepisode vom 26. Februar lief eine rund 60-sekündige Videomontage mit den denkwürdigsten Szenen seiner Kultrolle Dr. Mark "McSexy" Sloan, wie unter anderem "People" berichtet.