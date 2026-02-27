Abschied von McSexy: Greys Anatomy ehrt Eric Dane

Eine Woche nach dem Tod von Eric Dane hat "Grey's Anatomy" dem Schauspieler mit einer emotionalen Botschaft Tribut gezollt. Am Ende der jüngsten Folge der Serie wurden die unvergesslichsten Momente seiner Kultfigur Dr. Mark "McSexy" Sloan gezeigt.

Am 19. Februar verlor die Serienlandschaft einen ihrer beliebtesten Darsteller: Eric Dane (1972-2026) starb im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS. Nur eine Woche später widmete ihm die ABC-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" einen Abschied, der unter die Haut geht. Am Ende der Donnerstagsepisode vom 26. Februar lief eine rund 60-sekündige Videomontage mit den denkwürdigsten Szenen seiner Kultrolle Dr. Mark "McSexy" Sloan, wie unter anderem "People" berichtet.

Unterlegt wurde das emotionale Video mit dem Song "Chasing Cars" in der Version von Tommee Profitt und Fleurie - ein Cover des Snow-Patrol-Klassikers, der bereits im Staffelfinale der zweiten Staffel 2006 erstmals in der Serie zu hören war. Derselbe Song begleitete laut "People" 2022 auch die Montage zur 400. Episode der Erfolgsserie. Eine bewusste Wahl, die den Kreis zur Geschichte der Show auf berührende Weise schließt.

Die ikonischsten Momente von "McSexy"

Die Zusammenstellung versammelt Szenen, die Serienfans seit Jahren im Gedächtnis geblieben sind: darunter jene legendäre Hotelzimmer-Szene, die das endgültige Aus für die Ehe von Derek (Patrick Dempsey) und Addison (Kate Walsh) besiegelte. Auch die herrlich unbehagliche Fahrstuhlfahrt, in der Mark unbekümmert zwischen Dereks ehemaliger und aktueller Partnerin auftauchte, ist Teil der Montage. Weitere Highlights: sein erstes Zusammentreffen mit Callie (Sara Ramirez), die Momente, in denen er Vater wurde, und wie er Callie zum Traualtar begleitete.

Besonders ans Herz geht ein Ausschnitt aus Marks eindringlicher Rede an Jackson kurz vor seinem Serientod. Darin mahnt er: Wer jemanden liebe, solle es sagen - selbst wenn es das eigene Leben auf den Kopf stelle. Die Montage endet mit Danes Rückkehr in der Pandemie-Staffel 2020/21, als Mark Sloan in den Traumsequenzen der im Koma liegenden Meredith Grey (Ellen Pompeo) am Strand erschien und sie aufforderte, weiterzuleben. "Verschwende keine einzige Minute", mahnte er in der Szene.

Der offizielle Instagram-Account von "Grey's Anatomy" veröffentlichte das Video mit den Worten: "In liebevoller Erinnerung an Eric Dane." Das letzte Bild des Videos zeigt ein Schwarz-Weiß-Porträt des Schauspielers.

Eric Dane stieß in der zweiten Staffel zunächst als Gaststar zu "Grey's Anatomy" und wurde ab der dritten Staffel fester Bestandteil des Ensembles. Sieben Staffeln lang prägte er als charmanter plastischer Chirurg mit dem Spitznamen "McSexy" die Serie. Seine Figur fand ein tragisches Ende: Mark Sloan erlag den Verletzungen aus einem verheerenden Flugzeugabsturz.

Eric Dane starb im Alter von nur 53 Jahren. "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS von uns gegangen ist", hieß es in dem Statement seiner Angehörigen. Die ALS-Diagnose hatte der Schauspieler erst im April 2025 öffentlich gemacht. Wie die Familie laut "The Hollywood Reporter" weiter mitteilte, verbrachte Dane seine letzten Tage "umgeben von engen Freunden, seiner Ehefrau und seinen beiden wunderbaren Töchtern Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren". Seit seiner Diagnose habe sich Dane leidenschaftlich als Fürsprecher für mehr Aufmerksamkeit und Forschung im Bereich ALS eingesetzt, "entschlossen, etwas für andere zu bewirken, die denselben Kampf führen".