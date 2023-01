6 Der neue Chef des Hauses, Bernhard Markgraf von Baden, zusammen mit seiner Frau Stephanie und seiner Mutter Markgräfin Valerie auf dem Weg zur Trauerfeier. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

452 Namen umfasst die Gästeliste bei der internen Trauerfeier für den verstorbenen Max Markgraf von Baden am Freitag. Welcher König ist dabei und wer vertritt das britische Königshaus?















Link kopiert

Nach der öffentlichen Trauerfeier am Donnerstag, bei der Freunde und Wegbegleiter im Salemer Münster Abschied von Max Markgraf von Baden genommen haben, folgt am Freitag an gleicher Stelle die Trauerfeier für die geladenen Gäste. Es handele sich bei den Teilnehmern um den engsten Familienkreis, hieß es im Vorfeld. Doch der hat es in sich. Unter 452 Gästen auf der am Morgen veröffentlichten Gästeliste sind Prinzessinnen, Fürsten und sogar ein echter König. Daneben nehmen auch zahlreiche Vertreter der Politik an der Veranstaltung teil. Max Markgraf von Baden war am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben.

Der hochkarätigste Gast ist dabei wohl König Philippe von Belgien. Auch Fürst Albert von Monaco ist wie angekündigt ins Schloss gekommen, außerdem seine Schwester Prinzessin Caroline von Hannover. Aus Luxemburg ist Prinz Guillaume mit seiner Gattin Prinzessin Sibilla angereist, der Prinz ist der jüngere Bruder des Großherzogs. Für internationales Flair sorgen außerdem Prinz Hassan von Jordanien mit seiner Frau und die Erbprinzessin von und zu Liechtenstein.

Und das britische Königshaus?

Dagegen lässt sich das britische Königshaus durch deutsche Verwandtschaft vertreten, unter anderem durch Landgraf Donatus von Hessen und den Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg. Sie sind wie der Verstorbene Vettern des britischen Königs Charles III.

Aus dem deutschen Hochadel sind unter anderem Christoph Prinz von Schleswig-Holstein, der Herzog von Württemberg mit seiner Frau, Prinz Leopold von Bayern, Prinz Georg Friedrich von Preußen und Karl Fürst zu Hohenzollern nach Salem gereist. Auch das Haus Habsburg ist vertreten, unter anderem durch Erzherzog Georg von Österreich und Erzherzogin Sophia von Österreich. Hier besteht die Verwandtschaftsbeziehung vor allem über Markgräfin Valerie, die Frau von Max.

Unsere Empfehlung für Sie Abschied von Max Markgraf von Baden Manche nannten ihn einfach Papa Max Markgraf von Baden galt als bodenständig und gesellig. Für die Trauerfeier im Salemer Münster vor mehreren hundert Weggefährten hatte er einen ganz besonderen Wunsch.

Auch aus der Politik sind zahlreiche Gäste dabei. Neben dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und seiner Frau stehen auch die Oberbürgermeister von Karlsruhe, Baden-Baden, Friedrichshafen und Überlingen auf der Gästeliste, außerdem die Landräte von Karlsruhe, Bodenseekreis und Konstanz. Die beiden großen Kirchen werden von der evangelischen Landesbischöfin Heike Springhart und dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger vertreten.