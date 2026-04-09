Abschied von Mario Adorf: So dachte der Schauspieler über den Tod

Mario Adorf ist von uns gegangen. Über den eigenen Tod sinnierte er bereits im Zuge seines 95. Geburtstages - und fällte ein zugleich ungeschöntes wie optimistisches Fazit.
Reflektiert und ungeschönt ehrlich, so trat Schauspieler Mario Adorf zeit seines Lebens auf. Auch in Bezug auf den eigenen Tod, der ihn am 8. April im Alter von 95 Jahren schließlich einholen sollte, wendete er diese von Kollegen, Wegbegleitern und Fans geschätzte Ehrlichkeit an. Und so sprach er im Rahmen seines 95. Ehrentages im September 2025 auch darüber, dass er gerne schon früher losgelassen hätte.