Abschied von Mario Adorf: So dachte der Schauspieler über den Tod

Mario Adorf ist von uns gegangen. Über den eigenen Tod sinnierte er bereits im Zuge seines 95. Geburtstages - und fällte ein zugleich ungeschöntes wie optimistisches Fazit.

Reflektiert und ungeschönt ehrlich, so trat Schauspieler Mario Adorf zeit seines Lebens auf. Auch in Bezug auf den eigenen Tod, der ihn am 8. April im Alter von 95 Jahren schließlich einholen sollte, wendete er diese von Kollegen, Wegbegleitern und Fans geschätzte Ehrlichkeit an. Und so sprach er im Rahmen seines 95. Ehrentages im September 2025 auch darüber, dass er gerne schon früher losgelassen hätte.

Das enthüllte der weltweit renommierte Star im Gespräch mit "Hörzu" und auf die Frage hin, ob er noch immer "keine Angst vor dem Sterben habe". Adorf offenbarte, dass das Jahr 2025 für ihn ein extrem schwieriges gewesen sei: "Die Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe, war schon sehr negativ. Es gab einen Punkt, an dem ich dachte: 'Das langt jetzt.' Da hätte ich eigentlich gerne losgelassen."

Ehrlich mit optimistischer Endnote

"Dieses Warten auf etwas", wie er den Tod umschrieb, sei ihm seither ein Dorn im Auge gewesen. Auch, weil das "nicht so einfach [ist], wie ich es mir wünschen würde". Mit seiner Karriere vor der Kamera hatte er zu diesem Zeitpunkt wenig überraschend bereits endgültig abgeschlossen. "Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung - und ohne jede Hoffnung", sagte er damals ebenfalls im "Hörzu"-Interview.

In Selbstmitleid wollte er dennoch nicht verfallen und fand eine - wie man sich nun trotz des traurigen Anlasses bewusst machen darf -, positive Endnote. So hätte er erst gar "nicht damit gerechnet, so alt zu werden". Er sei zudem ganz mit sich "im Reinen" und habe "nicht das Gefühl, dass es noch viel aufzuarbeiten gäbe".

Verstorben "nach kurzer Krankheit"

Wie Adorfs Management sowie die Filmagentur Reinholz der "Bild"-Zeitung bestätigt haben, starb der Schauspieler am 8. April. Er ist demnach "nach kurzer Krankheit" am Mittwochvormittag in seiner Wohnung in Paris eingeschlafen. Seinem langjährigen Manager Michael Stark, der ihn noch vor kurzem besucht hatte, gab Mario Adorf laut "Bild" eine letzte Botschaft mit auf den Weg: Er bedankte sich bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue.

Adorf war seit 1985 in zweiter Ehe mit Monique Faye verheiratet, die bis zuletzt an seiner Seite weilte. Er hinterlässt zudem seine Tochter Stella aus erster Ehe.