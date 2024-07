Abschied von Klaus Otto Nagorsnik: So kam der Quizprofi zum Fernsehen

Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024) liebte das Quizzen. Diese Leidenschaft brachte ihn vor zehn Jahren als Jäger mit dem Kampfnamen "Der Bibliothekar" zu der beliebten Quizshow "Gefragt - Gejagt". Rund drei Monate nach seinem Tod will die Sendung nun Abschied von dem Publikumsliebling nehmen. Das Erste sendet ein Promi-Special von "Gefragt - Gejagt" zu Ehren von Nagorsnik, dem der Sprung ins Fernsehen eher zufällig geglückt war...

"Ich bin gar kein Fernseh-Mensch"

"Ich bin gar kein Fernseh-Mensch, sondern da per Zufall hingekommen", sagte er 2018 in einem Interview mit den "Westfälischen Nachrichten". Dass er keinen Fernseher besaß, war auch immer wieder Thema bei "Gefragt - Gejagt". Daraus erschließt sich auch ein Themengebiet, in dem Nagorsnik im Quizzen vielleicht zu schlagen gewesen wäre. "Was irgendwelche Fernsehserien oder moderne Musik angeht - da konnte man ihn ausbremsen", verriet seine Quiz-Kollegin Sarbeth Goldemann nach Nagorsniks Tod dem WDR. Neben seiner Tätigkeit als "Gefragt - Gejagt"-Jäger nahm Nagorsnik weiterhin an Kneipenquizzen teil. Außerdem schrieb er selbst Fragen für eigene Quizze, bei denen er dann der Quizmaster war.

Seine Fernsehkarriere verdankte er nicht nur seiner Leidenschaft fürs Quizzen, sondern auch seiner Neugier. "Der Bibliothekar" zeigte sich neuen Dingen gegenüber stets offen. "Ich wollte bei der WM 2012 in Duisburg wissen, was ich wirklich weiß. Da bin ich spontan an einem Samstagnachmittag hingefahren und habe einen zweiten Platz gemacht." Da sei wohl auch das Fernsehen auf ihn aufmerksam geworden. Ein Jahr später folgte sein erster Fernsehauftritt bei "Die Deutschen Meister" im Ersten. 2014 startete er seine Karriere als Jäger bei "Gefragt - Gejagt".

Fans kamen für Nagorsnik nach Münster

Dieses Engagement sollte sein Leben verändern, denn es machte ihn prominent. Das bekam auch die Stadtbücherei Münster zu spüren, wo der gelernte Buchhändler bis zur Rente gearbeitet hatte. "Es kamen wirklich Touristen gezielt ins Haus, die haben eine Städtereise nach Münster gemacht und wollten zu Klaus Otto Nagorsnik, um ihn persönlich zu sprechen", erzählte Simone Ebert von der Stadtbücherei Münster dem WDR.

Nagorsnik wurde auch immer häufiger auf der Straße erkannt und nach Autogrammen und Fotos gefragt. An eine solche Begegnung erinnerte er sich auch in einem kurzen Video auf dem offiziellen Instagram-Account von "Gefragt - Gejagt". Ein Passant auf einem BMX-Rad wollte ihn aber aus der RTL-Serie "GZSZ" gekannt haben. "War ein bisschen daneben. Aber nur ein bisschen", kommentierte Nagorsnik mit einem Schmunzeln seine Erzählung.

Gastrolle in beliebter Serie

Tatsächlich hat der "Bibliothekar" aber doch einen Ausflug in die Schauspielerei gemacht. Im Dezember 2023 hatte er einen Gastauftritt in der ARD-Serie "Großstadtrevier". Mit der Anfrage sei er ähnlich umgegangen wie mit seiner ersten Einladung zu einem Fernsehquiz: "Kennst du nicht, bist aber neugierig. Guck dir das einfach mal an", erzählte er in einem Video am Rande der Dreharbeiten, das auf der offiziellen Facebook-Seite der ARD-Serie veröffentlicht wurde. In der Folge 495 "Marshmallow Mädchen" mimte Nagorsnik in einer Szene einen Hobbyfotografen.

Auch bei "Gefragt - Gejagt" ließ sich Nagorsnik zu dem ein oder anderen Spaß abseits seiner Rolle als Jäger hinreißen. In einem Promi-Special von 2017 präsentierte er an der Seite seiner Jäger-Kollegen Sebastian Klussmann (35), Sebastian Jacoby (46) und Holger Waldenberger (57) eine musikalische Showeinlage, mit der sich die Profi-Quizzer über das Singen von Moderator Alexander Bommes (48) lustig machten.

Abschied von Klaus Otto Nagorsnik

Auch am heutigen Samstagabend (20. Juli, 20:15 Uhr, Das Erste) gibt es ein Promi-Special von "Gefragt - Gejagt". Es steht ganz im Zeichen des "Bibliothekars". Die Jägerinnen und Jäger treten in Gedenken an den Publikumsliebling an. "Das gesamte Team von 'Gefragt - Gejagt' verabschiedet sich in dieser Sendung von einem geschätzten Kollegen, der für immer Mitglied der 'Gefragt - Gejagt'-Familie bleiben wird", hieß es vom Sender.

Klaus Otto Nagorsnik ist am 22. April im Alter von 68 Jahren überraschend während der Dreharbeiten der neuesten Staffel von "Gefragt - Gejagt" verstorben.