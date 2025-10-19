Abschied von Jazzlegende: „Erster großer Mentor“ - Udo Lindenberg trauert um Klaus Doldinger

Udo Lindenberg nimmt Abschied von Klaus Doldinger. Der Panikrocker würdigt seinen "ewigen guten Freund" und "ersten großen Mentor" mit bewegenden Worten. Die Jazzlegende starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren. Lindenberg war 1971 der erste Schlagzeuger in Doldingers Band Passport.
Der Tod von Klaus Doldinger (1936-2025) hat Udo Lindenberg (79) tief getroffen. Mit bewegenden Worten nimmt der Panikrocker nun Abschied von seinem musikalischen Weggefährten. "Klaus Doldinger, mein ewiger guter Freund und erster großer Mentor und mein musikalischer Weggefährte, schwer zu glauben, dass die Jazz- und Filmmusikwelt jetzt echt ohne dich klarkommen muss", schreibt Lindenberg auf Instagram. Die Jazzlegende ist am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben.