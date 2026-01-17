Abschied von ihrer Schwester: Enkelinnen unterstützen Altkönigin Sofía

Altkönigin Sofía hat einen Trauergottesdienst für ihre Schwester Irene in Madrid besucht. Unterstützung bekam sie dabei unter anderem von ihren Enkelinnen Leonor und Sofía.

Das spanische Königshaus trauert um Irene von Griechenland (1942-2026). Die jüngere Schwester von Spaniens Altkönigin Sofía (87) ist am 15. Januar in Madrid gestorben. Nach einer privaten Trauerfeier wurde am Samstag ein öffentlicher Gottesdienst in der griechisch-orthodoxen Kathedrale San Andrés y San Demetrio in der spanischen Hauptstadt abgehalten.

Sofía nahm mit ihrer Familie teil. Ihr Sohn König Felipe VI. (57) erschien mit Ehefrau Königin Letizia (53) und den Töchtern Prinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía (18). Beim Betreten der Kirche wurde Leonor dabei gesichtet, wie sie einen Regenschirm über sich und ihre Großmutter hielt. Die Altkönigin hatte sich zudem bei ihrer Enkelin eingehakt. Auch Felipes Schwestern Elena (62) und Cristina (60) waren laut "El País" anwesend.

Laut der Zeitung ist der Sarg, der gegen halb zwölf Uhr eintraf und von einer Ehrenwache der Königlichen Garde empfangen wurde, bis Samstagabend um 18 Uhr in der griechisch-orthodoxen Kathedrale für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort wird es auch ein Kondolenzbuch geben.

Beerdigung in Griechenland

Wie "El País" weiter berichtet, wird Irene von Griechenland auf eigenen Wunsch neben ihren Eltern in den Gärten des Tatoi-Palasts beigesetzt. Königin Sofía, das Königspaar und ihre beiden Töchter werden am kommenden Montagmorgen deshalb nach Athen reisen, um Irene von Griechenland die letzte Ehre zu erweisen, wie der Palast bestätigte. Um 12 Uhr Ortszeit findet vor der Beisetzung eine Trauerfeier in der Kathedrale der Stadt statt, an der Vertreter mehrerer europäischer Königsfamilien teilnehmen werden.

Wer heute nicht in Madrid war und auch nicht an den Trauerfeierlichkeiten in der griechischen Hauptstadt teilnehmen wird, ist der emeritierte König Juan Carlos I. (88), Ehemann von Altkönigin Sofía. Laut der Zeitung hätten ihm seine Ärzte von einer anstrengenden Reise von seinem Wohnort Abu Dhabi nach Spanien und Griechenland abgeraten.

"Ihre Majestäten, der König und die Königin Sofía, bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland um 11:40 Uhr heute im Palacio de la Zarzuela in Madrid bekannt geben zu müssen", hieß es am 15. Januar laut der spanischen Zeitschrift "¡Hola!" in einer Mitteilung. Der Gesundheitszustand von Irene von Griechenland hatte sich zuletzt offenbar immer weiter verschlechtert. Wie das Magazin zuvor berichtet hatte, hatte Sofía Termine in dieser Woche abgesagt, um bei ihrer Schwester sein zu können.