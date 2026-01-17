Abschied von ihrer Schwester: Enkelinnen unterstützen Altkönigin Sofía

Altkönigin Sofía hat einen Trauergottesdienst für ihre Schwester Irene in Madrid besucht. Unterstützung bekam sie dabei unter anderem von ihren Enkelinnen Leonor und Sofía.
Das spanische Königshaus trauert um Irene von Griechenland (1942-2026). Die jüngere Schwester von Spaniens Altkönigin Sofía (87) ist am 15. Januar in Madrid gestorben. Nach einer privaten Trauerfeier wurde am Samstag ein öffentlicher Gottesdienst in der griechisch-orthodoxen Kathedrale San Andrés y San Demetrio in der spanischen Hauptstadt abgehalten.