Abschied von ForstBW: Förster Martin Röhrs und der Wald, der sich verändert

Seit Jahrzehnten sieht Martin Röhrs mehr im Wald als andere. Zum Abschied spricht der Förster über zerfallende Buchen, schwierige Reformen und die Frage, welche Bäume Zukunft haben.

Als die abgestorbenen Buchen bei Backnang-Steinbach zu Boden gehen, bleibt von ihren Kronen kaum etwas übrig. Die mächtigen Bäume, etwa 150 Jahre alt, müssen aus Sicherheitsgründen mit Seilunterstützung gefällt werden. Doch beim Aufschlag zerbersten die trockenen Äste zu Staub und Bröseln. „Das war alles nur noch Kutter“, sagt Martin Röhrs. Nicht einmal als Brennholz sei das Holz noch zu verwerten gewesen.

Für den Förster war das einer jener Momente, in denen der Klimawandel im Wald nicht mehr abstrakt war. Röhrs beschreibt die Szene aus dem Jahr 2018 ruhig, fast sachlich. Aber sie bleibt hängen: ein Buchenbestand, der nicht altert, sondern zerfällt.

Martin Röhrs gibt die Leitung bei ForstBW ab

Ende Juni gibt Röhrs die Leitung des Forstbezirks Schwäbisch-Fränkischer Wald von ForstBW ab. Zuletzt war er für rund 16.500 Hektar Staatswald, zehn Reviere und 85 Mitarbeitende zuständig. Sein Abschied fällt in eine Zeit, in der der Wald im Rems-Murr-Kreis längst nicht mehr nur gepflegt, genutzt und verwaltet wird. Er muss sich verändern – unter Bedingungen, die sich in Röhrs’ Berufsleben drastisch verschärft haben.

Vom Albdorf an die Universität Freiburg

Der Wald kam früh in sein Leben. Aufgewachsen in Mössingen bei Tübingen, war Röhrs schon als Bub nach den Schulaufgaben draußen zwischen Bäumen unterwegs. Später interessierte er sich für Geologie, Biologie und Physik. Er wollte „irgendwas mit Naturwissenschaften“ machen – aber in einem Beruf, in dem man gestalten kann.

So fiel die Wahl aber doch auf Forstwissenschaften an der Universität Freiburg. Nach dem Studium führten ihn erste Stationen nach Heidelberg und Karlsruhe, später zur Forstdirektion Stuttgart. Dort arbeitete er in der Personal- und Organisationsabteilung und übernahm Sonderaufgaben, darunter den Neubau des „Hauses des Waldes“ in Stuttgart. Eine weitere Station führte ihn in die Landesvertretung nach Bonn und Berlin, wo er für Baden-Württemberg die Bundes- und Europapolitik im Agrar- und Forstwesen beobachtete.

Aus dieser Zeit nahm Röhrs etwas mit, das ihm später half: den Wert von Netzwerken. In Bonn und Berlin habe er in Ministerien und bei Verbänden Ansprechpartner suchen müssen, sagt er. Später kamen Ehrenämter und Gremien im Rems-Murr-Kreis hinzu. Das sei wichtig gewesen, um Dinge gemeinsam umzusetzen: Man müsse die Leute kennen, dann tue man sich leichter.

Nach knapp drei Jahren bewarb sich Röhrs auf drei Forstämter. Seine erste Priorität war Backnang. Er bekam die Stelle. Aus dem Wechsel wurde eine lange regionale Linie: rund 20 Jahre prägte Röhrs die Forstverwaltung in Backnang und im Rems-Murr-Kreis, seit 2020 leitete er für ForstBW den Forstbezirk Schwäbisch-Fränkischer Wald. Was in Backnang begann, war allerdings kein ruhiger Einstieg.

Sturm Lothar wird zur ersten Bewährungsprobe

Als Röhrs Anfang 2000 das Forstamt Backnang übernehmen sollte, hatte Sturm Lothar gerade enorme Mengen Holz geworfen. Der Sturm war am 26. Dezember 1999 über das Land gezogen. Röhrs war noch nicht offiziell im Amt, als klar wurde, dass die Schadenslage größer war als zunächst angenommen.

Er kam, wie er selbst sagt, als „Greenhorn“ und ohne örtliche Kenntnis. Vor ihm lag sofort eine Mammutaufgabe: Sturmholz erfassen, aufarbeiten, vermarkten – und zugleich verhindern, dass der regionale Holzmarkt völlig überlastet wird.

Innerhalb von 15 Monaten, sagt Röhrs, seien über das Forstamt rund 250.000 Festmeter Holz verkauft worden – für Privat-, Kommunal- und Staatswald. Gut 200.000 Festmeter seien unter Regie des Forstamts aufgearbeitet worden. Für Röhrs war das eine Leistung des ganzen Teams. Zugleich war es der Auftakt zu einem Berufsleben, in dem Försterarbeit immer stärker zum Krisenmanagement wurde.

Nach Lothar kam die nächste Zäsur, diesmal nicht durch Windwurf, sondern durch Verwaltungspolitik. Die Reform von 2005 unter Ministerpräsident Erwin Teufel nennt Röhrs bis heute die „teuflische Verwaltungsreform“. Die Forstverwaltung wurde in die Landratsämter eingegliedert, viele Beschäftigte waren frustriert – Röhrs selbst auch. Trotzdem übernahm er Verantwortung und wurde Kreisforstamtsleiter.

Er musste Strukturen neu ordnen, Mitarbeitende mitnehmen und Personal einsparen. Kündigungen habe es nicht gegeben, sagt er. Altersabgänge wurden genutzt, Aufgaben anders verteilt, Reviere aufgelöst und Abläufe vereinfacht. Sentimental spricht Röhrs über solche Phasen nicht. Wer Verantwortung trage, müsse Entscheidungen umsetzen. „Du musst liefern“, sagt er knapp. Eine klare Zielvorgabe sei ihm lieber als ein Zickzackkurs.

Später kam die Neuorganisation von ForstBW hinzu. Zum 1. Januar 2020 wurde der Staatsforstbetrieb eigenständig organisiert. Auch das war für Röhrs wieder ein neuer Anfang. Ein Förster im klassischen Sinn war er da längst nicht mehr. Wer einen Forstbezirk dieser Größe führt, muss nicht nur Bäume, Bestände und Wege im Blick haben, sondern auch Personal, Arbeitssicherheit, Holzvermarktung, Naturschutz, Öffentlichkeit und Verwaltung.

In der Backnanger Bucht zeigt sich der Klimastress

Wenige Tage vor seinem Ruhestand war Röhrs noch einmal dienstlich am Ebnisee unterwegs. Nördlich des Sees, sagt er, gebe es noch wunderschöne, gesunde Fichten-Tannen-Buchen-Bestände. Doch solche Bilder seien inzwischen eher die Ausnahme. In der Backnanger Bucht, die er als Hitze-Hotspot beschreibt, sehe er in alten Beständen kaum noch gesunden Wald. Selbst Eichen, die oft als Hoffnungsträger im Klimawandel gelten, zeigten dort zunehmend Schäden.

Ein Schlüsseljahr war für Röhrs 2003. Nach seiner Erinnerung fiel von Anfang Juni bis Ende August in Backnang kein Regen, die Temperaturen lagen zwischen 35 und 40 Grad. Besonders folgenreich war aus seiner Sicht, was mit dem Wasser geschah. Weil viele kommunale Wasserversorger Quellen im Wald haben, hatte Röhrs regelmäßig mit ihnen zu tun. Damals, sagt er, sei die Schüttung vieler Quellen um etwa ein Drittel zurückgegangen. Wirklich erholt habe sie sich bis heute nicht.

Dass die Waldschäden später so schnell zunahmen, habe ihn dennoch erschreckt. Seit 2018 habe das Absterben deutlich an Tempo gewonnen. Die Buchen bei Backnang-Steinbach wurden für ihn zum Sinnbild dieser Entwicklung.

Bereut hat Röhrs seine Berufswahl trotzdem nicht. Seiner Frau habe er gesagt: „Ich würde fast alles wieder so machen.“ Besonders wichtig war ihm der Waldumbau nach Lothar. Auf Sturmflächen wurden nicht einfach wieder Fichten gepflanzt. Dort, wo diese nicht standortgerecht waren, kamen auch Eichen und seltenere Baumarten hinzu.

Warum Waldumbau nicht einfach Neupflanzung heißt

Röhrs warnt allerdings vor einem Missverständnis. Den Wald könne man nicht einfach „umbauen“, als handle es sich um ein Gebäude. Ein Umbau im forsttechnischen Sinn hieße Kahlschlag und Neupflanzung. Das sei weder ökologisch noch praktisch realistisch. Deshalb setzt Röhrs wie andere Forstfachleute auf Naturverjüngung. Wo viele junge Bäume aus den Samen der vorhandenen Bestände nachwachsen, ist die Chance größer, dass sich hitze- und trockenheitsrobuste Exemplare durchsetzen.

Wenn Röhrs zum Abschied gefragt wird, welche Baumart er im Rems-Murr-Kreis pflanzen würde, legt er sich nicht auf eine Art fest. „Was in Zukunft Bestand hat, kann man heute nicht mit Gewissheit sagen.“ Die Zukunft des Waldes liegt für ihn nicht in einer Wunderbaumart, sondern in Mischung, Anpassung und Geduld. Für seinen Abschied hat er sich als Geschenk eine Linde gewünscht – eine Friedenslinde.