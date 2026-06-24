Abschied von ForstBW: Förster Martin Röhrs und der Wald, der sich verändert

Seit Jahrzehnten sieht Martin Röhrs mehr im Wald als andere. Zum Abschied spricht der Förster über zerfallende Buchen, schwierige Reformen und die Frage, welche Bäume Zukunft haben.
Als die abgestorbenen Buchen bei Backnang-Steinbach zu Boden gehen, bleibt von ihren Kronen kaum etwas übrig. Die mächtigen Bäume, etwa 150 Jahre alt, müssen aus Sicherheitsgründen mit Seilunterstützung gefällt werden. Doch beim Aufschlag zerbersten die trockenen Äste zu Staub und Bröseln. „Das war alles nur noch Kutter“, sagt Martin Röhrs. Nicht einmal als Brennholz sei das Holz noch zu verwerten gewesen.