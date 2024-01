Abschied von einem Herzensprojekt: „Seidenstraße Wohnkulturen“ im Gerberviertel schließt

1 Im Geschäft Seidenstraße Wohnkultur an der Sophienstraße 18 hat der Ausverkauf begonnen. Foto: privat

Schönes für Heim und Herz verkauft Silvia Schabath nur noch bis März im Gerberviertel. Es schmerzt sie sehr, dass nach 25 Jahren ihr „Seidenstraße Wohnkulturen“ schließt. Erneut verliert der Stuttgarter Einzelhandel ein besonderes Geschäft.











Link kopiert



Benannt ist das 1999 eröffnete Fachgeschäft für besondere Wohnaccessoires an der Sophienstraße nach der historischen Seidenstraße. Dieser einstmals wichtigste Handelsweg verband Europa mit China. Regelmäßig hat die Textildesignerin Silvia Schabath mit ihrem Mann auf Reisen in Indien, Nepal, Thailand, Kambodscha und Indonesien vor Ort im fairen Handel bei kleinen Manufakturen eingekauft, was ihr gut gefällt und von dem sie meint, dass sich auch ihre Kundinnen und Kunden in Stuttgart daran erfreuen könnten.