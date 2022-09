1 Der britische Honorarkonsul Fritz Oesterlein (links) und Stuttgarts OB Frank Nopper gedenken der Queen. Foto: LHS/LHS

Oberbürgermeister Frank Nopper hat sich am Freitag im britischen Honorarkonsulat in Stuttgart im Beisein von Honorarkonsul Fritz Oesterlein in das Kondolenzbuch zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. eingetragen. Nopper schrieb einer Pressemitteilung der Stadt zufolge: „Ihre Majestät Queen Elisabeth war eine großartige und herausragende Persönlichkeit, die weltweit tiefe Spuren hinterlassen hat. Ihr Pflichtbewusstsein und ihre aufrichtige Zuwendung zu ihrem Volk haben uns alle beeindruckt. Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter denken gerne an ihren Stuttgart-Besuch im Jahr 1965 zurück. Ihr Tod ist ein großer Verlust, ihr Wirken bleibt uns allen in bester Erinnerung!“

Staatsbegräbnis am Montag

Königin Elizabeth II. ist am 8. September im schottischen Balmoral im Alter von 96 Jahren nach siebzigjähriger Regentschaft gestorben. An vielen Orten wurden seitdem Kondolenzbücher ausgelegt. An diesem Montag findet in London das Staatsbegräbnis für die Monarchin mit 2000 geladenen Gästen statt.

Die Stadt Stuttgart pflegt enge Beziehungen zu Großbritannien. So wurde die erste Städtepartnerschaft der Landeshauptstadt 1948 mit dem britischen St. Helens geschlossen. Im kommenden Jahr feiert die Verbindung ihr 75-jähriges Bestehen.