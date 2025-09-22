Abschied von Anna Unterberger: Hary Prinz und Maya Unger: Neues Ermittler-Duo bei den Steirerkrimis

Frischer Wind für die erfolgreiche "Steirerkrimi"-Reihe: Maya Unger steigt als neue Ermittlerin Lena Herzog ein und bildet mit Hary Prinz ab dem 15. Film das Ermittlerduo. Gleich zwei Fälle fordern das Team heraus - von Sammelkarten bis Industriespionage.

Aufbruchstimmung in Graz: Die beliebte "Steirerkrimi"-Reihe (seit 2014) startet mit einer neuen Ermittler-Konstellation in ihre nächste Phase. Maya Unger (30) übernimmt ab dem 15. Film die Rolle der Lena Herzog und wird zur neuen Kollegin von Hary Prinz (60), der weiterhin als Chefinspektor Sascha Bergmann ermittelt. Derzeit laufen in der steirischen Hauptstadt und Umgebung die Dreharbeiten für gleich zwei neue Folgen im Rahmen der österreichischen Landkrimireihe. Für die Inszenierung ist erneut der Wiener Regisseur Wolfgang Murnberger (64) verantwortlich, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Maria auch die Drehbücher verfasste.

"Steirerbiest": Expertise gefragt im ersten gemeinsamen Fall Der Auftakt der neuen Partnerschaft verspricht bereits Spannung pur: In "Steirerbiest" (Arbeitstitel) kommt ein junger Mann nachts von der Straße ab und fährt in ein Maisfeld, doch schnell stellt sich heraus: Nicht der Unfall kostete Felix Dalosch (Tilman Tuppy) das Leben, sondern eine tiefe Stichwunde im Oberschenkel.

Da das Opfer als Drogendealer aktiv war, leiht sich Chefinspektor Bergmann seine neue Kollegin aus der zuständigen Abteilung aus. Der tödliche Messerstich führt die beiden Ermittler in die schillernde Welt der Sammelkartenspiele. Lena Herzogs Insiderwissen erweist sich dabei als entscheidender Trumpf bei den Ermittlungen...

"Steirerhass": Vom Wasserbottich zur großen Verschwörung

Noch komplexer wird der zweite Fall: In "Steirerhass" (Arbeitstitel) treibt Einkäufer Walter Eder (Christian Himmelbauer) tot in einem Wasserbottich seiner Holzfirma. Der Mann hatte ein gewaltiges Problem - er war spielsüchtig und bei Freunden, Familie und einer skrupellosen Geldverleiherin hoch verschuldet. Seine Chefs hatten ihm bereits wegen Unterschlagung gekündigt, doch das war erst der Anfang der Geschichte.

Während Bergmann und Herzog die möglichen Mordmotive der vielen Gläubiger untersuchen, ahnen sie noch nicht, dass sich der verzweifelte Eder als Erpresser betätigt hatte. Und auch nicht, dass sein Freund Robert Weigl (Sönke Möring) beschließt, in die Erpressung einzusteigen. Was als einfacher Mordfall beginnt, entwickelt sich zu einer Verschwörung, die von Industriespionage über Erpressung bis zu einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel reicht...

Abschied von Anna Unterberger als Anni Sulmtaler

Der Einstieg der Wiener Schauspielerin Maya Unger markiert gleichzeitig den Abschied der italienisch-dänischen Schauspielerin Anna Unterberger aus dem Krimiformat. Sie spielte ab 2021 die Rolle der Kommissarin Anni Sulmtaler in den "Steirerkrimis" und ist noch in zwei weiteren Episoden zu sehen:

"Steirerwahn" (Folge 13) und "Steirerstich" (14) wurden vergangenes Jahr in Graz und Umgebung sowie Fürstenfeld und Umgebung gedreht, wie "ORF" meldete. Unter anderem werden Harald Krassnitzer, Hilde Dalik und Thomas Mraz in Episodenrollen zu sehen sein.

Von 2014 bis 2021 ermittelte die Wienerin Miriam Stein (37) als Sandra Mohr an der Seite von Hary Prinz.