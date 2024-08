Abschied von Aisata Blackman als Tina Turner: „Stuttgart ist ganz anders als viele denken“

1 Die gebürtige Holländerin Aisata Blackman verabschiedet sich am 22. September im Apollo-Theater als Tina Turner – will aber weiterhin in Stuttgart leben. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Geboren ist sie in Amsterdam und nun zum glühenden Fan von Stuttgart geworden: Mit dem Musical „Tina“ erlebt Aisata Blackman, wie emotional das Publikum hier ist. Nach der Dernière am 22. September bleibt die Holländerin in der Stadt, die sie lieb gewonnen hat.











In Stuttgart hat sie gelernt, dass man zu Strohhalmen „Röhrle“ sagt und wie einzigartig das Publikum in dieser außerhalb wohl noch immer unterschätzten Stadt ist. Aisata Blackman wunderte sich, als auswärts Kollegen von ihr sagten, die Menschen in Stuttgart seien zurückhaltend mit ihren Emotionen. „Das totale Gegenteil ist der Fall“, entgegnet die Niederländerin mit karibischen Wurzeln, „die Leute rasten aus, stehen auf, hüpfen, singen und tanzen.“