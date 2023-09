1 Zur Jubiläumsshow 25 Jahre Musical „Tanz der Vampire“ kam die Sängerin Bonnie Tyler nach Stuttgart au die Bühne. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Musical „Tanz der Vampire“ hat erfolgreich seine vierte Aufführungsstaffel in Stuttgart-Möhringen beendet. Jetzt wechselt es nach Hamburg. Fast eine Million Zuschauer kamen zu den 765 Vorstellungen.











Tosender Applaus, auch während der Aufführung, und stehende Ovationen, hunderte Fans warteten am Ende noch vor dem Theater, um sich von ihren Lieblingsdarstellern persönlich zu verabschieden – die Stuttgarter und all jene von außerhalb, die das Musical „Tanz der Vampire“ im Stage Palladium Theater in Möhringen besonders mögen, haben am Sonntagabend bei dessen letzter Vorstellung einen würdigen Rahmen beschert. In der Szene „Gebet“ hat der Fanclub für ein Lichtermeer im Zuschauerraum gesorgt mit elektronischen Kerzen, beim „Finale“ wurde im Saal getanzt mit roten Knicklichtern.