Eigentlich wartete eine Karriere in der Neurowissenschaft auf sie. Doch am Sterbebett ihres Vaters traf Ikkimel eine radikale Entscheidung. In einem Interview erklärt die Rapperin, wie der Tod ihre Sicht aufs Leben veränderte und ihr den Mut gab, alles auf die Musik zu setzen.
Sie gilt als Krawallmacherin, ihre Texte sind explizit: Doch der Weg von Rapperin Ikkimel (30) war kein kalkulierter Business-Plan, sondern eine Flucht nach vorn, ausgelöst durch eine tiefe persönliche Tragödie. Im Interview mit "ZEIT Campus" offenbart die 30-Jährige, dass nicht der Ruhm, sondern die Konfrontation mit der Endlichkeit sie auf die Bühne trieb.