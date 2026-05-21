Stuttgart verliert eine Institution: Ende Juni schließt der Schräglage Club. Gründer Heiko Grelle im Interview über das Ende einer Ära.
Halb Stuttgart hat in der Schräglage schon einen Kurzen getrunken, Samy-Deluxe-Lyrics mitgerappt und ist über die Mini-Ramp gestolpert, die anfangs noch an der Tanzfläche verbaut gewesen ist, so viel ist sicher. Nun schließt der Kult-Club am 27. Juni nach 20 Jahren seine Türen und verwandelt sich in eine Event-Location. Heiko Grelle hat die Schräglage 2006 mitgegründet und spricht mit uns über die gute alte (Party-)Zeit, totgeglaubten Hip-Hop und warum Veränderung gar nicht so schlecht ist.