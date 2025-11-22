Michael Steindorfner ist eine feste Größe beim Roten Kreuz. Nun hört er nach 20 Jahren als Präsident im Kreis Böblingen auf – und blickt auf so anstrengende wie erfüllende Zeiten.
Die Liste der Tätigkeitsbereiche des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Kreis Böblingen ist lang: Sie reicht vom Rettungsdienst und Jugendrotkreuz über Hausnotruf, Seniorentreffs und Wohnberatung bis zur Wohlfahrtspflege und Sozialarbeit. Auch Erste-Hilfe-Kurse gehören dazu. Ein solcher Kurs, den Michael Steindorfner mit seinem Sohn beim DRK-Ortsverein Renningen einst besucht hat, brachte den inzwischen 76-Jährigen in Kontakt mit der Hilfsorganisation. „Allerdings nicht, mit der Absicht, dort einzutreten“, sagt er.