Nach 34 Jahren Schlagerkarriere zieht sich Michelle zurück - und verfolgt ein neues Ziel: Die Sängerin, die bürgerlich Tanja Hewer heißt, will künftig als spirituelle Heilerin unter dem Namen "Wakan" Menschen unterstützen.
Nach 34 Jahren auf der Bühne beendet Michelle (54) ihre Karriere als Schlagersängerin. Ihr letzter Fernsehauftritt ist für den 27. Juni in der ARD-Sendung "Schlagerbooom" bei Florian Silbereisen (44) geplant. Danach will sich die 54-Jährige, die bürgerlich Tanja Hewer heißt, vollständig aus dem Musikgeschäft zurückziehen.