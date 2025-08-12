Abschied nach 18 Jahren: Reiner Calmund: So wird seine Abschiedsshow bei Grill den Henssler

Nach 18 Jahren verlässt Reiner Calmund die Jury von "Grill den Henssler". Am 14. September erhält er auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg eine emotionale Abschiedsshow mit zahlreichen prominenten Weggefährten.
