In New York City hat es am Montag eine private Trauerfeier für Tatiana Schlossberg gegeben. Neben zahlreichen Mitgliedern der Kennedy-Familie nahmen daran auch prominente Vertreter aus Politik und Kultur teil.
Familie, Freunde und Wegbegleiter haben am Montag die verstorbene Kennedy-Erbin und Journalistin Tatiana Schlossberg (1990-2025) bei einer privaten Trauerfeier in der Kirche St. Ignatius Loyola auf der Upper East Side in New York City gewürdigt. Auch Personen des öffentlichen Lebens waren anwesend - wie der frühere US-Präsident Joe Biden (83), der sich nach dem Gottesdienst Tränen aus den Augen wischte.