In New York City hat es am Montag eine private Trauerfeier für Tatiana Schlossberg gegeben. Neben zahlreichen Mitgliedern der Kennedy-Familie nahmen daran auch prominente Vertreter aus Politik und Kultur teil.

Familie, Freunde und Wegbegleiter haben am Montag die verstorbene Kennedy-Erbin und Journalistin Tatiana Schlossberg (1990-2025) bei einer privaten Trauerfeier in der Kirche St. Ignatius Loyola auf der Upper East Side in New York City gewürdigt. Auch Personen des öffentlichen Lebens waren anwesend - wie der frühere US-Präsident Joe Biden (83), der sich nach dem Gottesdienst Tränen aus den Augen wischte.

Kirche hat besondere Bedeutung für die Kennedys Tatiana Schlossberg, die Enkelin des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), starb am 30. Dezember im Alter von nur 35 Jahren nach einem Kampf gegen akute myeloische Leukämie. Sie hinterlässt ihren Ehemann George Moran und ihren beiden kleinen Kinder, ihre Eltern Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg, ihre Geschwister Jack und Rose und ihre Cousins ​​Kerry Kennedy und Joe Kennedy III, die neben weiteren Familienmitgliedern beim Betreten der Kirche gesehen wurden.

Zudem waren die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, der ehemalige Außenminister John Kerry und der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg zum Gottesdienst gekommen. Die Designerin Carolina Herrera, die 2017 Tatianas Hochzeitskleid entwarf, und die Late-Night-Legende David Letterman befanden sich ebenfalls unter den Trauergästen.

Die Zeremonie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Polizei sperrte die umliegenden Straßen ab. Die Kirche St. Ignatius Loyola hat eine historische Bedeutung für die Familie Kennedy: Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994) wurde in der Kirche getauft und konfirmiert, und sie war auch der Ort ihrer Beerdigung im Mai 1994. Laut "Page Six" gab es eine feierliche katholische Messe, der Priester hielt eine Trauerrede und auch Schlossbergs Bruder Jack sowie andere Anwesende sollen gesprochen haben.

Einen Monat vor ihrem Tod machte sie Diagnose öffentlich

Im November 2025 hatte Tatiana Schlossberg in einem Essay für "The New Yorker" ihre Diagnose öffentlich gemacht: akute myeloische Leukämie. Die Krankheit war nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai 2024 entdeckt worden, als ihr Arzt eine Unregelmäßigkeit in ihrem Blutbild feststellte. David Remnick, der Chefredakteur des Magazins, war ebenfalls zur Trauerfeier eingeladen.