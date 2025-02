Abschied in Fellbach: Warum es den Pfarrer nach Ulm zieht

Abschied in Fellbach

1 Julian Scharpf bei seiner Investitur in Fellbach im Jahr 2021. Sie fand, Corona geschuldet, am Alten Friedhof unter freiem Himmel statt. Foto: Ingrid Sachsenmaier

Der 38-jährige Seelsorger Julian Scharpf verlässt Fellbach im Sommer. Er wird geschäftsführender Pfarrer am Ulmer Münster. Er freut sich darauf, wird aber ein hiesiges Projekt fortführen.











Die evangelische Kirchengemeinde in Fellbach ist in Bewegung. Nach Ruhestand und Neubesetzung der Stelle des geschäftsführenden Pfarrers muss nun die Stelle von Julian Scharpf, Pfarrer der Luther-Melanchthon-Brenz-Gemeinde ausgeschrieben werden. „Sie wird wieder als 100-Prozent-Stelle ausgeschrieben“, so Julian Scharpf, den es nach Ulm zieht, ans dortige Münster.