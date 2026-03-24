Abschied im Rutesheimer Rathaus: Susanne Widmaier sagt als Bürgermeisterin Tschüss – und Hallo zur Welt

Nach acht Jahren wird die 59-Jährige am Donnerstag offiziell aus dem Amt verabschiedet. Sie geht in „großer Dankbarkeit“ und freut sich auf ihren neuen Job als Reisebegleiterin.
Ihr Büro im Rutesheimer Rathaus hat sie bereits leergeräumt, alle persönlichen Dinge in eine Kiste gepackt und mitgenommen. Bis zum 31. März nimmt sie noch vereinzelte Termine wahr – so wird Susanne Widmaier am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr offiziell in der Aula im Schulzentrum als Bürgermeisterin verabschiedet. Ansonsten genießt sie bereits ihre restlichen Urlaubstage, bevor ihre Dienstzeit an der Rutesheimer Verwaltungsspitze am 31. März endet. Aus gesundheitlichen Gründen hatte die 59-Jährige nach acht Jahren und einer Amtsperiode auf eine weitere Kandidatur als Bürgermeisterin verzichtet.