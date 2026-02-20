Abschied unter Hochspannung: Im Dortmunder "Tatort: Schmerz" wird ein Mord im Rotlichtmilieu zum Auslöser für einen Fall, der bis in die Jugoslawienkriege zurückreicht. Für Rosa Herzog ist es der letzte Einsatz - und der hat es vor allem emotional in sich.
Der Dortmunder "Tatort" war nie leichte Sonntagabend-Kost. Seit Jahren steht das Team um Peter Faber (Jörg Hartmann, 56) für intensive, fortlaufend erzählte Krimis, die ihre Figuren an Grenzen bringen - psychisch wie moralisch. Mit "Schmerz" (Sonntag, 22. Februar, 20:15 Uhr, Das Erste) erreicht diese Linie einen weiteren Höhepunkt. Denn der Fall ist nicht nur komplex und emotional aufgeladen, er markiert auch einen Einschnitt: Es ist der letzte Einsatz für Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 38).