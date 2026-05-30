Jennifer Lopez' Kind Emme hat den Highschool-Abschluss gefeiert - und schon bald ziehen die 18-jährigen Zwillinge fürs College aus. Die Sängerin verfolgte die Feier stolz, gibt aber zu, wie sehr ihr der bevorstehende Abschied zusetzt.

Großer Moment für Jennifer Lopez (56): Ihr Kind Emme hat den Highschool-Abschluss geschafft - und die Sängerin verfolgte die Zeremonie sichtlich gerührt, aber strahlend. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, ging Emme in Talar, Hut und Blütenkette über die Bühne und nahm das Zeugnis entgegen, während Lopez in Sonnenbrille und elegantem Outfit voller Stolz danebenstand.

Mit dabei war dem Bericht zufolge auch Zwillingsbruder Max, der eine andere Schule besucht und an diesem Tag eigens zur Unterstützung gekommen war. An seiner Seite: Samuel Affleck (14), der Sohn von Schauspieler Ben Affleck (53). Zu ihm hatten Max und Emme während der kurzen Ehe ihrer Mutter mit Affleck ein enges Verhältnis aufgebaut. Die 18-jährigen Zwillinge, die Lopez mit ihrem Ex-Mann, dem Sänger Marc Anthony (57), hat, stehen damit am Beginn eines neuen Lebensabschnitts: Für beide geht es bald aufs College.

Tränen schon Wochen vor der Zeremonie

Wie sehr der nahende Abschied an ihr zehrt, hatte Lopez bereits kurz zuvor verraten. In der Ausgabe von "Jimmy Kimmel Live!" vom Mittwoch sprach sie offen darüber. "Morgen macht eines von ihnen den Highschool-Abschluss", erzählte sie dem Gastgeber - und scherzte sofort: "Sprich nicht darüber, sonst fangen wir an zu weinen."

Auf die Frage, ob sie bei der Feier weinen werde, antwortete sie schlicht mit "Ja" und ergänzte: "Ich weine schon seit zwei Monaten." Als Kimmel witzelte, ob sie wohl die trockenen Augen anderer Eltern bemerken werde, wiegelte Lopez lachend ab: "Nein. Ich glaube, alle Eltern werden irgendwann weinen."

Die Zwillinge schlagen künftig getrennte Richtungen ein - beide zieht es an unterschiedliche Hochschulen. Dass die Geschwister schon bisher verschiedene Schulen besuchten, sieht die Sängerin gelassen: "Es ist in Ordnung. Ich möchte, dass sie glücklich sind, dorthin gehen, wohin sie wollen, und das tun, was sie tun wollen."

Beim Einzug in die Wohnheime will Lopez trotz des Trubels um sie herum persönlich anpacken. Kimmels Nachfrage quittierte sie mit einem klaren "Auf jeden Fall" - Großeinkauf inklusive: "Ja, wir haben Bettwäsche zu Hause. Wir packen ihre Zimmer hier ein, und sie nehmen all die Dinge mit, die sie in ihr Wohnheim mitnehmen wollen."

Die heimliche Hoffnung einer Mutter

Ganz uneigennützig ist die Fürsorge allerdings nicht. Lopez scherzte, ihre Zwillinge würden schon noch merken, dass "ihre Wohnheime zu klein sind und dass sie ihr Zuhause vermissen werden - hoffentlich - und ganz bald wieder zurückkommen wollen". Zugleich erinnert sie sich gut daran, wie es war, in diesem Alter selbst loszuziehen und "mein Ding" zu machen.

Wie sehr ihr der Abschied dann doch zusetzt, zeigte eine letzte Anekdote: Vor rund zwei Monaten habe sie den obligatorischen Text fürs Jahrbuch schreiben müssen. "Und ich sage dir: die Tränen. Zwei Tage habe ich gebraucht, um diese Texte zu schreiben." Ob sie für die Zwillinge denselben Text genommen habe, wollte Kimmel wissen. Die Antwort kam prompt und lachend: "Nein, Jimmy, nein. Sie sind zwei verschiedene Menschen!"