Jennifer Lopez' Kind Emme hat den Highschool-Abschluss gefeiert - und schon bald ziehen die 18-jährigen Zwillinge fürs College aus. Die Sängerin verfolgte die Feier stolz, gibt aber zu, wie sehr ihr der bevorstehende Abschied zusetzt.
Großer Moment für Jennifer Lopez (56): Ihr Kind Emme hat den Highschool-Abschluss geschafft - und die Sängerin verfolgte die Zeremonie sichtlich gerührt, aber strahlend. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, ging Emme in Talar, Hut und Blütenkette über die Bühne und nahm das Zeugnis entgegen, während Lopez in Sonnenbrille und elegantem Outfit voller Stolz danebenstand.