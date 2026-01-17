„Abschied(e)“ von Julian Barnes: Das letzte Buch eines großen Autors

Zum 80. Geburtstag von Julian Barnes erscheint ein neues Buch, das sein Leben mit einer Schleife der Erinnerung versieht. Ein Geschenk an die Leser – mit einer traurigen Botschaft.
Eigentlich sollte man denken, dass sich Geburtstagartikel von Nachrufen unterscheiden wie Glückwünsche von Beileidsbekundungen. Die einen feiern das Leben und was es hervorgebracht hat, die anderen verabschieden es und machen es zu einem Fall des Gedenkens. Doch bei dem britischen Schriftstellers Julian Barnes, der an diesem Dienstag seinen achtzigsten Geburtstag begeht, kommt beides zusammen. Obwohl er glücklicherweise noch lebt und pünktlich zum Jubiläum ein neues Buch erscheint.